Bonkör kartal

Sezona Süper Kupa ile başlayan Beşiktaş, sonrasında ise kâbustan uyanamadı.

İşte Kara Kartal'ın camiayı çıldırtan maçları… 1-GÖZTEPE deplasman galibiyetiyle tanıştı: 13. haftada Göztepe ilk dış saha zaferini 4-2 ile Beşiktaş'a karşı aldı.

2-MACCABI Tel Aviv'e yıkıcı mağlubiyet: Avrupa Ligi'nde 5. haftada puansız bir şekilde Beşiktaş'a karşı sahaya çıkan İsrail takımı, maçı kazanarak ilk galibiyetini elde etti. Maçın ertesi günü teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollar ayrıldı, Başkan Hasan Arat görevini bıraktı.

3-ADANA Demirspor'a ilk 3 puanı tattırdı: Süper Lig'de erkenden küme düşen Adana Demirspor, bu sezon 16. haftaya kadar galibiyet yüzü görmemişti. Beşiktaş ile evinde oynadığı maça 1 puanla çıkan Akdeniz ekibi, ligdeki ilk sevincini 2-1'lik skorla siyah-beyazlılara karşı aldı.

4-GAZİANTEP'I 7 ay sonra güldürdü: 27. haftada Gaziantep FK, 10 kişiyle 2-1 kazanıp 7 ay sonra deplasmanda kazandı.

5-9 KİŞİLİK Konya'ya kaybetti: 28. haftada Konyaspor 9 kişiyle 1-0 kazandı, taraftar küplere bindi… 6-KUPADA hüsran: Beşiktaş, Türkiye Kupası'nı en önemli hedef olarak belirlemişti.

Çeyrek finalde sahasında Göztepe'yi ağırlayan siyahbeyazlılar, yenilip bir kupadan daha oldu.

7-Ç.RİZESPOR 19 yıl sonra güldü: Rizespor, son olarak 17 Şubat 2006'da Beşiktaş'ı deplasmanda 1-0'lık skorla mağlup etmişti. Karadeniz ekibi 19 yıl süren hasrete ise önceki gün 2-1'lik galibiyetle son verdi.

SOLSKJAER'E TEPKİ

BEŞİKTAŞ, ligi 3. bitirip, Avrupa Ligi'ne playoff turundan katılarak sezonu geç açma şansını iki haftada aldığı sonuçlarla geri tepti. Ole Gunnar Solskjaer ise ilk kez taraftarın tepkisini aldı. Maçın son düdüğüyle birlikte tribünleri alkışlayan Norveçli hoca, futbolseverlerin ıslıklı tepkisine maruz kaldı.