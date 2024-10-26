Borç 3.8 milyar TL arttı

Beşiktaş Kulübü'nün 2024 Yılı Olağan İdari ve Mali Genel Kurul Toplantısı yarın İstanbul Harbiye Lütfiye Kırdar Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Saat 10.00'da başlayacak olan genel kurulda eski başkan Ahmet Nur Çebi'nin son dönemi ile mevcut başkan Hasan Arat'ın ilk 6 aylık faaliyetleri idari ve mali açıdan ayrı ayrı oylanacak. Siyah-beyazlılarda, Çebi'nin görevi bıraktığı 30 Kasım 2023 tarihi itibariyle borcun 8 milyar 453 milyon TL olduğu açıklanmıştı. Her geçen gün artan borç yükü camiayı endişelendiren konuların başında gelirken, borcun 12.3 milyar TL'ye ulaştığı kaydedildi.ÇEBİ döneminde görev alan eski yöneticilerden Umut Şenol yaptığı açıklamada, "Bıraktığımız günkü net borç 291 milyon dolar. 31.05.2024'te baktığımızda borç 372 milyon dolar. Bu kulübü 2019 Ekim ayında 450 milyon dolara yakın bir borç ile devir aldık, bunu 291'e indirdik. Rakamlar yine korkutucu boyutlarda. Başından beri destek olduğum yönetim kurulumuzu mali konularda daha uzun vadeli planlar yapmaya davet ediyorum" ifadelerine yer verdi.