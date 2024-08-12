Bronckhorst’tan Enrique’ye telefon!

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiralamasının ardından orta sahaya Cher Ndour
hamlesini yaptı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yönetim ile yaptığı istişarelerde uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü ön libero ve merkez oynayabilen profil istedi. Bunun üzerine hocaya Paris Saint- Germain'den Cher Ndour ismi sunuldu.
Bronckhorst da futbolculuk döneminde birlikte Barcelona forması giydiği Luis Enrique'ye telefon etti.
PSG'yi çalıştıran İspanyol futbol adamına Ndour ile ilgili düşüncelerini soran siyah-beyazlı hoca, arkadaşından "Aradığınız profile uygun, takımınıza katkı sağlayacaktır"
şeklinde olumlu geri dönüş aldı. Bu gelişme sonrası Bronckhorst, 20 yaşındaki oyuncuya onay verdi ve PSG ile 1 yıllığına kiralık anlaşma sağlandı. Ndour da Beşiktaş'a sıcak bakarken
oyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.
Masuaku AEK'ya Digne Kartal'a
Beşıktaş'ta sol bek Arthur Masuaku'ya, AEK Atina takımı talip oldu. 30 yaşındaki D.Kongolu oyuncunun, daha önce forma giydiği Yunanistan'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Premier Lig ekibi Aston Villa'da oynayan sol bek Lucas Digne'ye de Kartal'ın talip olduğu iddia edildi.
İngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fransız yıldıza menajerler aracılığıyla teklif yapıldı. Beşiktaş'ın kiralık önerisini cazip bulan Ada temsilcisi, Digne'yi ikna etmeye çalışıyor. 31 yaşındaki futbolcu, Aston Villa'da toplam 97 maçta forma giyip 4 gol, 7 asistlik performansla oynadı. Galatasaray, Digne ile uzun süre ilgilenmiş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.