Bronckhorst’tan Enrique’ye telefon!

Beşiktaş, Amir Hadziahmetovic'i Çaykur Rizespor'a kiralamasının ardından orta sahayahamlesini yaptı. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst, yönetim ile yaptığı istişarelerde uzun boylu ve fiziksel olarak güçlü ön libero ve merkez oynayabilen profil istedi.Bronckhorst da futbolculuk döneminde birliktePSG'yi çalıştıran İspanyol futbol adamına Ndour ile ilgili düşüncelerini soran siyah-beyazlı hoca, arkadaşındanşeklinde olumlu geri dönüş aldı. Bu gelişme sonrasıoyuncunun bugün ya da yarın İstanbul'a gelerek imza atması bekleniyor.Beşıktaş'ta sol bek Arthur Masuaku'ya, AEK Atina takımı talip oldu. 30 yaşındaki D.Kongolu oyuncunun, daha önce forma giydiği Yunanistan'a transfer olmaya sıcak baktığı öğrenildi. Premier Lig ekibiİngiliz basınında çıkan haberlere göre; Fransız yıldıza menajerler aracılığıyla teklif yapıldı. Beşiktaş'ın kiralık önerisini cazip bulan Ada temsilcisi, Digne'yi ikna etmeye çalışıyor. 31 yaşındaki futbolcu, Aston Villa'da toplam 97 maçta forma giyip 4 gol, 7 asistlik performansla oynadı.