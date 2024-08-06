Bu daha başlangıç

Süper Kupa'da G.Saray'ı 5-0 yenerek tarihi bir galibiyet alan Beşiktaş'ta moraller yerinde. Teknik direktör Van Bronckhorst, oyuncularının performansından memnun ancak takımı daha da üst seviyeye çekmek için vites yükseltiyor.Geçtiğimiz yıllarda takımın, sezonun devamında oyundan düşmesini de dikkate alan Hollandalı çalıştırıcı, bu kez önlemleri erken alacak.bu kez takımın ritmini buna göre ayarlayıp sezon başladıktan sonra kademe kademe fizik gücünü de yukarıya çekecek.Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyesi Feyyaz Uçar, transferle ilgili açıklamalarda bulundu. A Spor'a konuşan Uçar, "Sol bek transferi düşünülüyor, stoper bölgesinde hocamızın kararı çok değerli. 1 ya da 2 transferle sezona girmeyi düşünüyoruz. Van Bronckhorst'un kararı belirleyecek. Kadro derinliğimizin iyi olması gerekiyor" dedi.Beşiktaş'ın yollarını ayırmak istediği Muleka buna yanaşmıyor. Suudi Arabistan ekibi El Kholood ile 750 bin Euro kiralama ve 3 milyon 250 bin Euro'luk satın alma opsiyonunda el sıkışıldı. Ancak 24 yaşındaki Demokratik Kongolu oyuncu, bu kulübe sıcak bakmadı. Beşiktaş benzer bir durumu geçtiğimiz günlerde Amartey ile de yaşamıştı.