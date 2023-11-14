Bu kongrede aday değilim

Beşiktaş'ta seçim öncesinde adaylık için adı geçen mevcut yönetimde Asbaşkan olarak görev yapan Emre Kocadağ, seçime katılmayacağını duyurdu. "Sevgili Beşiktaşlılar, Benim Büyük Ailem" ifadeleri ile başlayan bir açıklama yapan Kocadağ, şu ifadeleri kullandı: "Geldiğimiz durumda iki adaylı bir seçime doğru gidiyor olmamızı olumlu karşılıyor, mevcut kaos ortamının son bulmasını umuyorum.İyi günlerde çok kalabalıktık, bazı günler yalnız kaldık. Ben kimseyi yalnız bırakmadım, bırakmam. İşimden, ailemden eksik kaldım, Beşiktaş'ı eksik bırakmadım.