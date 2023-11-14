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Giriş Tarihi: 14.11.2023

Bu kongrede aday değilim

Bu kongrede aday değilim

Beşiktaş’ta Asbaşkan Kocadağ, 3 Aralık’ta yapılacak kongrede aday olmayacağını açıkladı: “Geldiğimiz durumda iki adaylı bir seçime doğru gidiyor olmamızı olumlu karşılıyor, mevcut kaos ortamının son bulmasını umuyorum”

Beşiktaş'ta seçim öncesinde adaylık için adı geçen mevcut yönetimde Asbaşkan olarak görev yapan Emre Kocadağ, seçime katılmayacağını duyurdu. "Sevgili Beşiktaşlılar, Benim Büyük Ailem" ifadeleri ile başlayan bir açıklama yapan Kocadağ, şu ifadeleri kullandı: "Geldiğimiz durumda iki adaylı bir seçime doğru gidiyor olmamızı olumlu karşılıyor, mevcut kaos ortamının son bulmasını umuyorum. Yöneticilik yaptığım 9 senelik dönemde; üçü şampiyonluk 5 kupanın müzemize götürülmesi, evimiz stadyumumuzun yapımı, Avrupa'daki başarılar dahil birçok başarının içinde oldum. Oradaydım. İyi günlerde çok kalabalıktık, bazı günler yalnız kaldık. Ben kimseyi yalnız bırakmadım, bırakmam. İşimden, ailemden eksik kaldım, Beşiktaş'ı eksik bırakmadım. Oluşturulan kaos ortamının aşılması için her zamanki gibi fedakârlık ve sağduyu ile davranacağız."

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Bu kongrede aday değilim
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