‘Bu yaşta maaşı arttı’

sezona bomba gibi başlayan ancak sonrasında düşüşe geçen Ciro İmmobile'nin menajeri Marco Sommella, İtalyan yıldızın durumu hakkında açıklamalarda bulundu. TuttoMercato'ya konuşan Sommella, "Ciro'nun Türkiye'deki deneyimi devam ediyor. Lazio kariyerinin sonuna gelmişti ve farklı bir deneyim yaşamak istiyordu.Harika bir başlangıç yaptı; çok gol attı ve bir Süper Kupa kazandı. Bugün bazı sorunlar yaşıyorlar ama futbolda iniş çıkışlar olması da son derece doğal" dedi. Beşiktaş'a sezon başında 2 yıllık imza atan 35 yaşındaki İmmobile'nin