Burak Yılmaz’a Onana tepkisi

Siyah-beyazlı takıma Bodo'da yaklaşık 200 kadar taraftar destek verdi. Ancak sergilen futbol ve rakibin attığı goller sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz'a tepki gösterildi. Ayrıca yönetim istifaya davet edildi. Sosyal medyada da kadro tercihi,Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesi gerektiği görüşünü belirttiler.: Beşiktaş-Bodo/Glimt: Beşiktaş-C. Brugge: Lugano-Beşiktaş