Burak Yılmaz’a Onana tepkisi

Kadro tercihi, özellikle de Kamerunlu oyuncuyu sahaya sürmesi nedeniyle genç hoca ağır şekilde eleştirildi. Taraftarlardan Çalımbay sesleri yükseldi
Siyah-beyazlı takıma Bodo'da yaklaşık 200 kadar taraftar destek verdi. Ancak sergilen futbol ve rakibin attığı goller sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz'a tepki gösterildi. Ayrıca yönetim istifaya davet edildi. Sosyal medyada da kadro tercihi, özelliklede Onana'yı ilk 11'de sahaya sürmesinedeniyle Yılmaz'a büyük eleştirilervardı. Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesi gerektiği görüşünü belirttiler.