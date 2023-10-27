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Giriş Tarihi: 27.10.2023

Burak Yılmaz’a Onana tepkisi

Burak Yılmaz’a Onana tepkisi

Kadro tercihi, özellikle de Kamerunlu oyuncuyu sahaya sürmesi nedeniyle genç hoca ağır şekilde eleştirildi. Taraftarlardan Çalımbay sesleri yükseldi

Siyah-beyazlı takıma Bodo'da yaklaşık 200 kadar taraftar destek verdi. Ancak sergilen futbol ve rakibin attığı goller sonrası teknik sorumlu Burak Yılmaz'a tepki gösterildi. Ayrıca yönetim istifaya davet edildi. Sosyal medyada da kadro tercihi, özellikle de Onana'yı ilk 11'de sahaya sürmesi nedeniyle Yılmaz'a büyük eleştiriler vardı. Siyah-beyazlılar, Rıza Çalımbay'ın göreve getirilmesi gerektiği görüşünü belirttiler.

KALAN MAÇLAR
9 Kasım: Beşiktaş-Bodo/Glimt
30 Kasım: Beşiktaş-C. Brugge
14 Aralık: Lugano-Beşiktaş

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Burak Yılmaz’a Onana tepkisi
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