Bütün yük Rafa’nın sırtında!

Süper Lig'de de Avrupa'da da hüsran yaşayan siyahbeyazlılar, yeni yıla yeni başkan ile girecek ve tekrar ayağa kalkmanın yollarını arayacak. Son 8 resmi maçta sadece 1 galibiyet alabilen Beşiktaş'ta ilk yarıda bazı oyuncuların üzerine çok ağır yük bindi.
Bu isimlerin başında da Rafa Silva geliyor. Bugüne dek oynanan 25 resmi maçın tamamında ilk 11'de yer alan tek futbolcu olan Portekizli yıldız, sezona fırtına gibi başlayıp sonrasında duruldu.
TAKİPÇİSİ FERNANDES
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akımın kötü gidişatı, çevresindeki oyuncuların sürekli değişmesi ve kendi mevkisiyle de çok fazla oynanması 31 yaşındaki on numarayı oldukça etkiledi. Ancak her maçta sahada olmaya devam etti. 25 karşılaşmada 2190 dakika sahada kalan Rafa Silva'yı 24 maçta 2113 dakika oynayan Gedson Fernandes ile 23 maçta 2028 dakika sahada kalan Svensson takip etti.