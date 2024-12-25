Bütün yük Rafa’nın sırtında!

Süper Lig'de de Avrupa'da da hüsran yaşayan siyahbeyazlılar, yeni yıla yeni başkan ile girecek ve tekrar ayağa kalkmanın yollarını arayacak.Bu isimlerin başında da Rafa Silva geliyor. Bugüne dek oynanan 25 resmi maçın tamamında ilk 11'de yer alan tek futbolcu olan Portekizli yıldız, sezona fırtına gibi başlayıp sonrasında duruldu.akımın kötü gidişatı, çevresindeki oyuncuların sürekli değişmesi ve kendi mevkisiyle de çok fazla oynanması 31 yaşındaki on numarayı oldukça etkiledi. Ancak her maçta sahada olmaya devam etti.