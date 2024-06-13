Büyük satış!

Beşiktaş, iki futbolcusu için Zenit ile anlaşmaya çok yaklaştı. Siyah-beyazlılar, 6 milyon Euro bonservis bedeli ve sonraki satıştan yüzde 50 pay karşılığında Benfica'dan kadrosuna kattığıbüyük ölçüde el sıkıştı. 25 yaşındaki orta sahaya da Zenit'in 3 milyon Euro garanti ücret vereceği ve 4 yıllık kontrat yapacağı öğrenildi. Portekizli futbolcudanÖte yandan Bakhtiyor Zaynutdinov için de taraflar anlaşmak üzere.Zaynutdinov'dan gelen bonservisin ise yüzde 15'i CSKA Moskova'ya gidecek. Her iki oyuncu için de ödeme planı ve sözleşme detayı görüşülüyor. Transferlerin hafta sonu resmileşmesi bekleniyor.