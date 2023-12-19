Çalımbay’a 2 maçlık imza

Kontratı dün sezon sonuna kadar uzayacak olan 60 yaşındaki çalıştırıcıya sadece Alanyaspor ve Hatayspor karşılaşmalarını kapsayan yeni bir anlaşma sunuldu. Çalımbay, gönülsüz de olsa yapılan teklife ‘‘Evet’’ dedi
Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki opsiyonun dün son günüydü. Eskibaşkan Ahmet NurÇebi'nin yaptığıanlaşmada 3Aralık'taki seçiminardından 15gün içinde feshedilmemesihalinde sezonsonuna kadaruzayacak olankontrat içindün futbol şubesorumlusuFeyyaz Uçar ve futbol koordinatörüSamet Aybaba, tecrübeliçalıştırıcı ile bir zirvegerçekleştirdi. Yapılan toplantıda 60 yaşındaki teknik adama, mayıs sonuna kadar uzayacak sözleşme yerine 27 Aralık'a kadar yani iki maçlık kontrat önerildi.
SEZON SONUNU DÜŞÜNÜYORDU
En azından sezonsonuna kadarbeklentisi olan Rıza Çalımbay,her ne kadargönülsüz olsa da imzayıattı. Alanya ve deplasmandakiHatay karşılaşmalarındançıkacak sonucagöre durumu tekrar değerlendirecekolan yönetim,ikinci yarıya hazırlıksızyakalanmamak için biryandan da hoca arayışlarınısürdürüyor. Listesindeilk sırada Bruno Genesioolan siyah-beyazlılar, HansiFlick ve Lucien Favre'yide gündeminde tutuyor.