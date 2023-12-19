Çalımbay’a 2 maçlık imza

Beşiktaş'ta teknik direktör Rıza Çalımbay'ın sözleşmesindeki opsiyonun dün son günüydü.Yapılan toplantıda 60 yaşındaki teknik adama, mayıs sonuna kadar uzayacak sözleşme yerine 27 Aralık'a kadar yani iki maçlık kontrat önerildi.Alanya ve deplasmandakiHatay karşılaşmalarındançıkacak sonucagöre durumu tekrar değerlendirecekolan yönetim,ikinci yarıya hazırlıksızyakalanmamak için biryandan da hoca arayışlarınısürdürüyor.