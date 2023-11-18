Çebi’den 25 milyon ve Ruiz iddialarına yanıt!

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni gelecek yönetimin 25 milyon Euro'ya ihtiyacı olduğu ve eski futbolculardankulübün internet sitesinden cevap verdi. Olayların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Çebi, "Tamamen bilgi kirliliği yaratmaya yönelik haberleri şaşkınlıkla takip etmekteyim. Geldiğim günden farklı olarak, bugün itibarıyla ne bir futbolcumuza, ne bir teknik kadro çalışanımıza, ne deBir diğer örnek de pandeminin ortasında kaçarcasına giden bir futbolcumuza 8 milyon Euro ödeme yapmak zorunda kaldığımız iddiasıdır. Bu hayali para, futbolcunun talebinin bile ötesindedir" ifadelerini kullandı.