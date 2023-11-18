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Giriş Tarihi: 18.11.2023

Çebi’den 25 milyon ve Ruiz iddialarına yanıt!

Çebi’den 25 milyon ve Ruiz iddialarına yanıt!
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, yeni gelecek yönetimin 25 milyon Euro'ya ihtiyacı olduğu ve eski futbolculardan Victor Ruiz'e tazminat olarak 8 milyon Euro ödeme yapıldığı iddialarına kulübün internet sitesinden cevap verdi. Olayların gerçeği yansıtmadığını ifade eden Çebi, "Tamamen bilgi kirliliği yaratmaya yönelik haberleri şaşkınlıkla takip etmekteyim. Geldiğim günden farklı olarak, bugün itibarıyla ne bir futbolcumuza, ne bir teknik kadro çalışanımıza, ne de herhangi bir kulübe vadesi gelip de ödenmemiş borcumuz yoktur. Bir diğer örnek de pandeminin ortasında kaçarcasına giden bir futbolcumuza 8 milyon Euro ödeme yapmak zorunda kaldığımız iddiasıdır. Bu hayali para, futbolcunun talebinin bile ötesindedir" ifadelerini kullandı.

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Çebi’den 25 milyon ve Ruiz iddialarına yanıt!
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