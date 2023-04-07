Cenk Tosun’la 2026’ya

Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle birlikte 1 yıllık daha opsiyonu devreye sokmasının ardından taraflar arasındaki yeni anlaşmaya odaklanıldı.Siyah-beyazlı idareciler, golcü futbolcuya 2 yıl daha kontrat önerisinde bulunup 2026'ya kadar devam etmek istediklerini iletti.Deneyimli oyuncuya yapılan teklifin bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon TL'ye yakın olduğu belirtildi. Tarafların kısa süre içerisinde ortak noktada buluşup yeni anlaşmayı imzalaması bekleniyor.