Cenk Tosun’la 2026’ya

Kadıköy’de Fenerbahçe’ye attığı gollerle kontratı otomatik olarak 1 sezon uzayan 31 yaşındaki futbolcu, artı iki yıllık imza atacak. Senelik kazancı yaklaşık 3 katına çıkacak olan Cenk, bonuslarla birlikte 30 milyon TL kazanacak
Beşiktaş yönetimi Cenk Tosun ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor. Milli futbolcunun, Kadıköy'de Fenerbahçe'ye attığı gollerle birlikte 1 yıllık daha opsiyonu devreye sokmasının ardından taraflar arasındaki yeni anlaşmaya odaklanıldı. Mevcutmaaşı 10 milyonTL'den 18 milyonTL'ye çıkacak Cenk'eperformansının karşılığınıvermek isteyen yönetimgörüşmelerde sona geldi.
ABD'DEN GELEN TEKLİFİ REDDETMİŞTİ
Siyah-beyazlı idareciler, golcü futbolcuya 2 yıl daha kontrat önerisinde bulunup 2026'ya kadar devam etmek istediklerini iletti. Ara transfer dönemindeABD ekibi Chicago Fire'dan gelenteklifi geri çeviren Cenk'inhem performansı hem de sadakatitakdir kazandı. Deneyimli oyuncuya yapılan teklifin bonuslarla birlikte yıllık 30 milyon TL'ye yakın olduğu belirtildi. Tarafların kısa süre içerisinde ortak noktada buluşup yeni anlaşmayı imzalaması bekleniyor.