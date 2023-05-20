Cenk’te imza yakın!

Beşiktaş, bu sezonki opsiyonunu attığı gollerle devreye sokan Tosun Paşa'ya 2 yıllık kontrat önermişti. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmede +1 yıl da opsiyon eklendi ve taraflar bu noktada el sıkıştı.İki taraf arasında hem garanti ücret hem de opsiyon maddesinde yer alacak olan maç sayısı ve gol katkısı ile ilgili son detaylar görüşülüyor. 31 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçından sonra yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.