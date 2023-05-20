Cenk’te imza yakın!

Yönetim, yıldız oyuncuyla yeni sözleşmenin süresi konusunda anlaşmaya vardı. Adana Demir maçının ardından işin resmiyete dökülmesi bekleniyor
Beşiktaş, bu sezonki opsiyonunu attığı gollerle devreye sokan Tosun Paşa'ya 2 yıllık kontrat önermişti. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmede +1 yıl da opsiyon eklendi ve taraflar bu noktada el sıkıştı. Cenk'in 10 milyon TL'lik kazancı, geleceksezon 18 milyon TL'ye yükselecektiancak bu da iyileştiriliyor. İki taraf arasında hem garanti ücret hem de opsiyon maddesinde yer alacak olan maç sayısı ve gol katkısı ile ilgili son detaylar görüşülüyor. 31 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçından sonra yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.