Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Cenk’te imza yakın!
Giriş Tarihi: 20.5.2023

Cenk’te imza yakın!

Cenk’te imza yakın!

Yönetim, yıldız oyuncuyla yeni sözleşmenin süresi konusunda anlaşmaya vardı. Adana Demir maçının ardından işin resmiyete dökülmesi bekleniyor

Beşiktaş, bu sezonki opsiyonunu attığı gollerle devreye sokan Tosun Paşa'ya 2 yıllık kontrat önermişti. Oyuncu tarafıyla yapılan görüşmede +1 yıl da opsiyon eklendi ve taraflar bu noktada el sıkıştı. Cenk'in 10 milyon TL'lik kazancı, gelecek sezon 18 milyon TL'ye yükselecekti ancak bu da iyileştiriliyor. İki taraf arasında hem garanti ücret hem de opsiyon maddesinde yer alacak olan maç sayısı ve gol katkısı ile ilgili son detaylar görüşülüyor. 31 yaşındaki futbolcunun Adana Demirspor maçından sonra yeni sözleşmeyi imzalaması bekleniyor.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | AK Partili Savcı Sayan kalp krizi geçirdi! Sağlık durumuna ilişkin ilk açıklama
CHP'li Başkan depremzedelere kin kustu: Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...
Ekşi Sözlük'ün deprem hassasiyeti seçime kadarmış! CHP kaybedince başlığı kaldırdılar
SON DAKİKA | Sosyal medyadaki iddialara canlı yayında yanıt: En düşük memur maaşı net 22 bin TL olacak
SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 28 Mayıs vurgusu: Batı değil, Türkiye ne isterse onu yaparız
Son dakika: Başkan Erdoğan, Sinan Oğan ile görüştü
SON DAKİKA! İşte kirli CHP-HDP ittifakının geldiği son nokta: Alçak provokasyon pazarı karıştırdı! "Şehit verdiyseniz bana mı verdiniz?"
Kadir Albayrak'dan bir skandal daha
Son dakika: YSK resmi cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarını açıkladı
CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tahliye kararına depremzedelerden tepki: Bizi gözden çıkardılar
ARKADAŞINA GÖNDER
Cenk’te imza yakın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA