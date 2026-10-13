Cerny iki kritik maçta yok!

Beşiktaş'ın
önceki gün Kocaelispor ile ligde oynadığı müsabakada sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan Vaclav Cerny'nin durumu belli oldu. Çekyalı sağ kanat oyuncusunun MR'ı çekildi. Tecrübeli futbolcunun sol uyluk arka adalesinde gerilme ve ödem saptandığı,
tedavisine başlandığı açıklandı. 28 yaşındaki oyuncu, perşembe günü Avrupa Ligi'ndeki Hoffenheim deplasmanında ve pazartesi günü Trabzonspor ile oynanacak lig müsabakasında forma giyemeyecek. 16 Ekim'deki Başakşehir karşılaşmasında ise yer alabileceği öğrenildi
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Mete Efendioğlu - Editör