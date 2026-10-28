‘Çifte standart uygulanmıştır’

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BEŞİKTAŞ, geçtiğimiz gün oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinin bitiminde yaşanan olaylarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşun taraflı davrandığını belirten siyah-beyazlı kulüp şu ifadeleri kullandı: ''Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuzBuna karşılık, G.Saray-F. Bahçe derbisinde onlarca futbolcunun karıştığı kitlesel kavga anında aynıTFF'nin alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.''