‘Çifte standart uygulanmıştır’

BEŞİKTAŞ, geçtiğimiz gün oynanan G.Saray-F.Bahçe derbisinin bitiminde yaşanan olaylarla ilgili sert bir açıklama yaptı. Yayıncı kuruluşun taraflı davrandığını belirten siyah-beyazlı kulüp şu ifadeleri kullandı: ''Geçtiğimiz haftalarda oynanan müsabakada futbolcumuz Dusan Vlahovic'in anlık bir eylemi, resmi yayıncı kuruluş tarafından defalarca farklı açılardan ekrana getirilmiştir.
Buna karşılık, G.Saray-F. Bahçe derbisinde onlarca futbolcunun karıştığı kitlesel kavga anında aynı yayıncı kuruluşun takındığı tavır, Türk spor tarihine geçecek bir çifte standardın tescili olmuştur.
TFF'nin alacağı tavrı, sevkleri ve kararları anbean takip edeceğimizi kamuoyuna saygıyla duyururuz.''
Haber Girişi
Mete Efendioğlu - Editör