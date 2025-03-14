Ciro derbiye bileniyor

Beşiktaş'ta Ciro İmmobile, Galatasaray derbisini gözüne kestirdi. İtalyan santrforun sahaya ilk 11'de çıkmak istediği ve aksini düşünmediği belirtildi. Teknik direktör Solskjaer'in oyuncusundan beklentisi olduğu ancak performans alamadığı vurgulandı.Konya maçı sonrası için özel bir program hazırlandığı, 35 yaşındaki santrfora yardımcı antrenörlerden Mike Marsh'ın fiziksel durumunu yukarı çıkaracak çalışmalar yaptıracağı aktarıldı.