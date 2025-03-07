Ciro’nun yerine Jonas Wind!

Beşiktaş, ara transfer döneminde kanat için Keny Arroyo, orta saha için de Elan Ricardo'yu renklerine bağlamıştı. Siyahbeyazlılarda ayrıca santrfor konusunda beklentiler vardı. Ancak söz konusu takviye yaz dönemine bırakıldı. Bu sezon Avrupa'da tek bir gol atamayan, son 6 lig maçında da suskun kalan Ciro Immobile ile lig bitimi sonrası yolların ayrılma ihtimali çok yüksek. 35 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinden çıkılıp yeni bir santrfor almanın planları yapılıyor. Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve listelerini oluşturuyor. Beşiktaş'ın takip ettiği oyuncular arasında Wolfsburg'tan Jonas Wind'in de bulunduğu kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun, santrfor adayları arasında yer aldığı ve durumunun sezon sonuna dek takip edileceği ifade edildi. Danimarkalı yıldızın, Alman kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

PAULİSTA EMİRHAN'IN YEDEĞİ!

GABRIEL Paulista, aylar süren sakatlığını atlatıp takıma döndü ancak forma rekabetinde Emirhan Topçu'nun gerisinde kaldı. Sol ayaklı bir stoper olmasına rağmen tandemin sağında çok başarılı bir performans ortaya koyan yerli savunmacıdan vazgeçmeyen teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, solda ise Uduokhai'yi oynatmaya devam edecek. Bu durum Paulista'nın dengeler değişene dek kulübede oturmasına neden olacak.