TEPKİ GÖRDÜ

Beşiktaş'ta taraftarların bir bölümü maç sonunda tribünlerden ayrılmadı. Solskjaer soyunma odasından gelip tribünlere giderek sonuçtan dolayı özür diledi. Bazı futbolseverler tepki gösterdi.



TARAFTAR HESAP SORDU TAKIM SAHAYA DÖNDÜ!

Beşiktaş'ın hali taraftarın sabrını taşırdı. Yusuf'un ikinci golünden sonra hem oyunculara hem de teknik direktör Solskjaer'e tepki gösteren siyah-beyazlılar, "Formayı çıkarın gidin… Söylesene bize hoca, bu takım niye oynamıyor" diye bağırdı. Maç sonu da futbolseverler tribünden ayrılmayarak, "O takım gelecek hesap verecek" tezahüratı yaptı. Bunun üzerine bütün takım eşofmanlarıyla sahaya çıkıp özür diledi.



KARTAL'I AVLADI, TAKLAYI ATTI!

Başakşehir'in devre arasında 1 milyon Euro'ya Adana Demir'den kadrosuna kattığı Yusuf Sarı, Beşiktaş'ın kâbusu oldu. Milli futbolcu, 14 dakika içinde attığı iki golle siyah-beyazlıların fişini çekti. Sevincini takla atarak yaşayan Yusuf, Beşiktaş'a karşı 7. maçında ilk kez fileleri sarstı. Bu sezon gol sayısını 3'e çıkarırken 1 de asisti bulunuyor.



BENİM GOLÜM DAHA GÜZEL

Biri frikikten Beşiktaş'a attığı iki golle galibiyetin mimarı olan Yusuf Sarı maçtan sonra, "Arsenal'li Declan Rice'ın golü mü, senin golün mü daha güzel?" sorusuna "Benim golüm daha güzel" cevabını verdi. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçında Arsenal, Real Madrid'i 3-0 yenerken, Declan Rice attığı müthiş iki frikik golüyle dünyayı sallamıştı.

Chamberlain

İLKİ YAŞADI!

SİYAH-BEYAZLI takımda Emirhan, Uduokhai ve Zaynutdinov sakatlıkları, Tayyip Talha ise cezası nedeniyle kadroda bulunmadı. Elinde stoper kalmayan Solskjaer, sağ bek olan Svensson'u stoper olarak Paulista ile birlikte oynattı. Alex Oxlade- Chamberlain ise sağ bekte görev yaptı. Kariyerinde daha önce 4 kez sonradan oyuna girip sağ bek olarak çok kısa sürelerle sahada yer alan İngiliz futbolcu, kariyerinde ilk kez 11'de defasın sağında başladı, 90 dakika oynadı. Salih Uçan ise 11 maç sonra ilk 11'de şans buldu. Bu arada 27. dakikada sakatlanan Muçi, oyundan çıkarken, yerini Joao Mario'ya bıraktı.