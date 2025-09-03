Davitashvili için vites yükseltildi

Beşiktaş, Avrupa'da transfer döneminin kapanmasıyla birlikte sol kanat transferi için vites artırdı. Siyahbeyazlılar, St. Etienne'in Gürcü oyuncusu Zuriko Davitashvili ile uzun süredir ilgileniyor. Ancak 24 yaşındaki futbolcunun ilk hedefi Avrupa'nın büyük liglerine transfer yapmaktı.Rakamın 15 milyon Euro'nun altına inmesi için görüşmeler sürüyor. Davitashvili'nin de ikinci ligde oynamamak için bu teklife sıcak bakması bekleniyor.