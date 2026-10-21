Defansif zafiyet!

Beşiktaş'ta Trabzonspor yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde 3. kez kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsi deplasmanda geldi. Kartal'ın sezon başına göre özellikle defansif açıdan problemlerinin olduğu görüldü. Vincenzo İtaliano'nun ekibi, oynadığı son 5 mücadelede de kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de Amed'den 3, Kocaeli'den 1, Trabzonspor'dan 2 gol yiyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Marsilya'dan 1, Hoffenheim'dan ise 2 golü kalesinde gördü.

İTALİANO ÇÖZÜM ARIYOR

Beşiktaş oynadığı ilk 11 maçta kalesinde 5 gol görmüştü. İlk 5 müsabakada ağlarını düşürmeyen siyah-beyazlı ekibin son dönemdeki 5 maçında tablo tersine döndü. Defanstaki soruna çözüm arayan teknik direktör İtaliano, Crystal Palace karşısında stoperde Ümit Akdağ'a şans verebilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör