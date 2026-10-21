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Giriş Tarihi: 21.10.2026

Defansif zafiyet!

Sezonun ilk 11 müsabakasında yalnızca 5 gol yiyen Beşiktaş, son 5 karşılaşmada ise 9 kez ağlarını düşürdü

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Defansif zafiyet!
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Beşiktaş'ta Trabzonspor yenilgisinin üzüntüsü yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, bu sezon ligde 3. kez kaybederken bu mağlubiyetlerin hepsi deplasmanda geldi. Kartal'ın sezon başına göre özellikle defansif açıdan problemlerinin olduğu görüldü. Vincenzo İtaliano'nun ekibi, oynadığı son 5 mücadelede de kalesini gole kapatamadı. Süper Lig'de Amed'den 3, Kocaeli'den 1, Trabzonspor'dan 2 gol yiyen Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde ise Marsilya'dan 1, Hoffenheim'dan ise 2 golü kalesinde gördü.

İTALİANO ÇÖZÜM ARIYOR
Beşiktaş oynadığı ilk 11 maçta kalesinde 5 gol görmüştü. İlk 5 müsabakada ağlarını düşürmeyen siyah-beyazlı ekibin son dönemdeki 5 maçında tablo tersine döndü. Defanstaki soruna çözüm arayan teknik direktör İtaliano, Crystal Palace karşısında stoperde Ümit Akdağ'a şans verebilir.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#BEŞİKTAŞ
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Defansif zafiyet!
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