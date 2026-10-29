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Giriş Tarihi: 29.10.2026

Defansta ikiliyi buldu

Pazar günü Kasımpaşa’ya konuk olacak Kartal, ardından Celtic maçı için İskoçya’ya gidecek. Takıma izin vermesine rağmen çalışmaya devam eden deneyimli hoca, ilk iş olarak Agbadou ve Emirhan Topçu ikilisini bozmama kararı aldı

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Ogün ŞAHİNOĞLU
Defansta ikiliyi buldu
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Beşiktaş, Vincenzo İtaliano yönetiminde bu sezon 18 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Evinde fırtına gibi esen Kartal, yenilgilerin tamamını dış sahada aldı. Siyah-beyazlıların önünde şimdi iki zorlu deplasman mücadelesi var; Kasımpaşa ve Celtic… Pazar günü, ligin flaş ekibi Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, ardından perşembe günü İskoçya'da Celtic'le karşılaşacak. Takımın dış saha performansından memnun olmayan İtaliano, Başakşehir maçının ardından oyunculara iki gün izin verirken kendisi dış saha problemine çare bulmak için çalışmaya devam etti. Deneyimli teknik adamın ilk iş olarak Başakşehir maçındaki performanslarından memnun kaldığı Agbadou ve Emirhan'la tandemde devam etme kararı aldığı öğrenildi. Stoper mevkiindeki tüm futbolcuları oynatarak teste tabi tutan İtaliano'nun, deplasmanlardaki zorlu maçlarda Agbadou-Emirhan ikilisini sahaya süreceği belirtildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Defansta ikiliyi buldu
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