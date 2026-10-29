Defansta ikiliyi buldu

Beşiktaş, Vincenzo İtaliano yönetiminde bu sezon 18 maçta 13 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet yaşadı. Evinde fırtına gibi esenSiyah-beyazlıların önünde şimdi iki zorlu deplasman mücadelesi var; Kasımpaşa ve Celtic… Pazar günü, ligin flaş ekibi Kasımpaşa'ya konuk olacak Beşiktaş, ardından perşembe günü İskoçya'da Celtic'le karşılaşacak. Takımın dış saha performansından memnun olmayan İtaliano, Başakşehir maçının ardından oyunculara iki gün izin verirken kendisi dış saha problemine çare bulmak için çalışmaya devam etti. Deneyimli teknik adamın ilk iş olarak Başakşehir maçındaki performanslarından memnun kaldığı Agbadou ve Emirhan'la tandemde devam etme kararı aldığı öğrenildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör