Demir Ege’den 5 milyon euro!

Beşiktaş'ın yaz transfer döneminde Portekiz ekibi Rio Ave'ye kiralık olarak gönderdiği Demir Ege Tıknaz, Portekiz Ligi'nde gösterdiği iyi performansla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. 20 yaşındaki orta saha oyuncusunu takip altına alan çok sayıda kulüp bulunuyor. Sporting Lizbon'un listesinde olduğu kaydedilen genç futbolcunun, Rio Ave ile olan sözleşmesinde 5 milyon Euro satın alma opsiyonu bulunuyor. Rio Ave'nin bu opsiyonu kullanarak oyuncuyu daha yüksek ücretlere satmayı planladığı ifade edildi.