Deneme 1-2-3!

Beşiktaş'ta savunmada yaşanan sıkıntılar zirveye ulaştı. Teknik heyetin elinde Paulista dışında stoper bulunmuyor. Sakatlık yaşayanlar kervanına Uduokhai'nin ardından son hafta Emirhan Topçu eklendi. Tayyip Talha Sanuç da Kasımpaşa maçında kırmız kart görerek cezalı duruma düştü, Zaynutdinov da haftalardır sakat… Necip Uysal ise aylar sonra takımla çalışmalara başladı ancak henüz oynamak için hazır değil. Başakşehir maçı öncesi savunmaya çare arayan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, birden fazla deneme yaptı. Bunlardan ilki; 3'lü savunma. Norveçli çalıştırıcının Svensson, Paulista ve Masuaku üçlüsüyle sahaya çıkıp, önlerinde çift 6 numara olarak Chamberlain ve Salih'i kullanabileceği, bunun ilk seçenek olduğu kaydedildi.

SON KARARI BUGÜN VERECEK

Norveçli hocanın önceki gün yapılan antrenmanda denediği diğer seçenek ise şaşırtıcı… Solskjaer, idmanda Chamberlain'i sol bek olarak oynatıp farklı bir taktik üzerinde durdu. İngiliz oyuncu eksiklerin çokluğu nedeniyle ilk kez sol bek olarak denenmiş oldu. Ayrıca U19 takımından 17 yaşındaki stoper Mustafa Yortaç da antrenmanlara çağrıldı. Tecrübeli teknik adam, son kararını bugün verecek.



KARİYERİNDE HİÇ SOL BEK OYNAMADI

ALEX-OXLADE CHAMBERLAIN, kariyerinde daha önce hiç sol bek pozisyonunda forma giymedi. Orta saha, ön libero, 10 numara, forvet, sol-sağ kanat ve sağ bek olmak üzere 7 farklı mevkide oynayan 31 yaşındaki İngiliz oyuncu, bu sezon Serdar Topraktepe yönetiminde Aralık 2024'te ilk kez sahaya çıkarken sonrasında Ole Gunnar Solskjaer'in vazgeçilmezi oldu.