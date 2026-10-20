Deplasman kâbusu!

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Kartal bu sezon dış saha maçlarında aradığını bir türlü bulamadı. Siyahbeyazlılar, Süper Lig'deki 4 deplasman maçında sadece F.Bahçe'yi yenerken Trabzonspor, Amed SF ve Alanya karşısında sahadan yenilgi ile ayrıldı. Vincenzo İtaliano'nun öğrencileri ayrıca bu karşılaşmaların tamamında da ilk yarıları önde kapatamadı. Trabzon (0-1), Amed SF (0-2), F.Bahçe (1-1) ve Alanya (0-0) ilk yarı sonuçlarını Kara Kartal maçların ikinci yarılarında da pozitife çeviremedi.