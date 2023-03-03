Depremzedeler için üç maç

Beşıktaş, depremzedelerin yaralarını sarmak için Almanya ve Azerbaycan'dan kulüplerle dostluk maçı yapacak. İlk karşılaşmayı milli arada oynamayı planlayan siyah-beyazlıların, Borussia Mönchengladbach ve Leipzig ile görüştüğü belirtildi. Diğer müsabakayı ise bay geçeceği haftada Azerbaycan'da oynayacak. Bu arada Kartal, İngiltere'de yer alan futbol akademi takımı Beşiktaş London FC, bölgesel lig ekiplerinden Brimsdown FC ile 5 Mart'ta karşı karşıya gelecek.Beşiktaş taraftarının Antalya maçında afetzede minikler için farkındalık oluşturmak amacıyla sahaya attığı pelüş oyuncaklar, Hatay'da dağıtıldı.