Derdimiz kupa Mourınho değil

Beşiktaş'ın Hatayspor'la 2-2 berabere kaldığı maç sonrası ikinci başkan Hüseyin Yücel, Jose Mourinho ile görüştüklerini ve Portekizli çalıştırıcının tekliflerine sıcak baktığını açıklamıştı.Bu durumun Trabzonspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası finali öncesi takımın konsantrasyonunu olumsuz etkilemesinden çekinen kulüp başkanı Hasan Arat, yönetim kurulu üyelerinden karşılaşma bitimine kadar kimsenin teknik direktör konusunu açmamasını istedi.Bu gelişmenin ardından son maçta Mourinho ile ilgili açıklamada bulunan bir diğer yönetici Asbaşkan Onur Göçmez,diyerek sosyal medyadan taraftara çağrıda bulundu. Gündeme Mourinho'nun oturmasının futbolcuların odağını kaydırdığının görülmesi üzerine Samet Aybaba da kaptan Necip Uysal'la bire bir görüşme yaptı.Ankaragücü ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinin ardından takıma 7 milyon TL prim veren Beşiktaş Yönetimi, finalle ilgili kararını henüz almadı. Başkan Hasan Arat ve ekibinin bu konuda istişarede bulunduğu belirtildi. Karşılaşmadan önce takımla bir araya gelecek olan yönetim kurulu üyelerinin, yarı finalin iki katından daha fazla prim açıklaması bekleniyor.ADI Beşiktaş'la anılan hocalar arasında yer alan Razvan Lucescu, kendisi için PAOK'tan ayrılmanın kolay olmadığını söyledi. Rumen basınına konuşan 55 yaşındaki çalıştırıcı, "PAOK serüvenine son vermek isteyip istemediğimi bilmiyorum. Şu ana kadar hiçbir takımla görüşmedim. Beni isteyen herkesin önce kulübümle konuşması gerekiyor" dedi. Beşiktaş, Lucescu'yu takımın başına getirmesi halinde PAOK'a 2 milyon Euro tazminat ödeyecek