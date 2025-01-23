yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, kısa süre içinde yaptıklarını anlatırken şu ifadeleri kullandı: "Beraber yemek yedik, vakit geçirdik.Buradaki oyuncular iyi karakterler. Akıllı ve savaşan bir şekilde oynamanın nasıl olacağını anlatmaya çalıştım. Defansta kompakt olmayı ve öne hızlı oynamayı istedim.dedim. Bu öz güveni görmek istedim. Oyunu domine etmek için daha çok çalışacağız. Bunlar adım adım olacak. Her adımın üstüne biraz daha koyacağız. İlk adımı attık, bunun devamı gelecek.Odaklandığım nokta, elimdeki oyuncuları geliştirmek. Chamberlain gibi bir oyuncumuz var, sakatlık geçirdi, zor bir süreçten geçiyor.Takviye yapılabilir ama idman ve maç kültürünü geliştirebilecek, savaşacak oyuncular üzerine tercih yapacağız."