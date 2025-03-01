Diğer yüzümü gösterdim artık hep kazanıyoruz!

İngiltere basınından The Athletic'e konuşan Ole Gunnar Solskjaer, Beşiktaş'ın çok büyük bir kulüp olduğunu ve harika bir tarihe sahip, inanılmaz bir şehirde yer aldığını söyledi. İşte Norveçli hocanın açıklamaları: "Beşiktaş'la iki kez görüştüm; Biri altı ay, diğeri bir yıl önceydi. Ancak bu kez farklıydı… Başkanın, eski Beşiktaş'ı, değerleri ve saygıyı geri getirme konusundaki konuşması etkileyiciydi. Asla pes etmemek, her zaman mücadele etmek gibi insani değerlerden bahsediyordu. Ayrıca hızlı hücum futbolu istiyorlardı."

MANCHESTER UNİTED'DAKİ GİBİYDİ

"İlk geldiğimde takımdaki durum, düşündüğümden daha kötüydü. Oyuncular moralsizdi ve muhtemelen 'İşte yine bir başka teknik direktör, bir başka değişim' diye düşündüler. Farklı hocalar ve başkanlar olmuş, onlar için zordu. Başta onların en iyi hallerini ortaya koyabilmeleri için üzerlerindeki baskıyı hafifletmek istedim. Üç gün sonra Athletic Bilbao'ya karşı önemli bir galibiyet aldık ve bu zafer, başlangıçta fark yarattı."

YAZ DÖNEMİ ÇOK ŞEY DEĞİŞECEK

"Sezon ortasında geldiğinizde çok fazla değişiklik yapmak zordur. Antrenmanlarda daha fazla değişiklik yapamazsınız, çünkü sakatlık riski artar ama küçük detayları değiştirdim ve futbolcular bizim fikirlerimize inanmaya başladı. Beşiktaş, bir aile kulübü gibi, insanlar birbirlerine saygılı. Burada 30 yıldır çalışan personel var. Böyle bir kulüpte ve bu seviyedeki oyuncularla çalışmak güzel. Daha önce beni başarılı yapan şeyleri burada da denemek ve uygulamak istiyorum. Futbol sürekli gelişiyor ve benim de bir oyun stili inşa etmem gerekiyor. Bu sezonu elimizden geldiğince en iyi şekilde tamamlayacağız, yazdan itibaren daha güçlü bir şekilde yolumuza devam edeceğiz."



OYUNCULAR GRUPLAŞMIŞTİ DEĞİŞİKLİKLER YAPTIM!

"Burada, personel ve takım arasındaki ilişkileri geliştirecek kararlar alıyorum. Geldiğimde tecrübeli oyuncular restoranda küçük gruplar halinde oturuyordu. Radikal değişiklikler yapmıyorum ancak yine de bazı şeyleri değiştiriyorum. İnsanlar bazen değişime direnç gösterse de ilerlemek istiyorsanız bunu yapmak şarttır. Çünkü aynı şeyleri yapıp, farklı sonuçlar beklemek deliliktir."

Taraftar, ekibimin kalitesini görüyor

"ŞU ana kadar iki iç saha maçım oldu. İkisi de kapalı gişeydi ve inanılmaz bir gürültü seviyesi vardı. Kıyas yapabileceğim tek atmosfer, 2020'de Scott McTominay'in Manchester City'ye son dakikada attığı golde Old Trafford'da oluşan atmosfer olabilir. O anki gürültüyü tarif edemem. Erling Moe, Beşiktaş'a benimle birlikte geldi. Mükemmel bir teknik direktör. Mesela Richard (Hartis), o bir kaleci antrenöründen çok daha fazlası. Yanımda harika insanlar olduğunu biliyordum ama taraftarlar da onların kalitesini görmeye başladı."

SCOUT ŞEFİ START VERDİ

Beşiktaş'ın yeni scout şefi Eduard Graf, görevine resmen başlıyor. Dün İstanbul'a gelen Alman futbol adamı, bugün Kayserispor maçında tribünde olacak. Graf, son olarak Dortmund'da çalışmıştı.



JOSE İLE GÖRÜŞECEĞİZ!

"Mourinho ile konuşmadık ama yakında onlarla oynayacağız. Ben, kendisine ve futbolda yaptıklarına saygı duyuyorum"

"TWENTE maçında çok kötü performans sergiledik. Sonuç her zaman önemli olmayabilir ama performansımız daima yüksek olmalı. Futbolcular, o gün benim diğer yüzümü gördüler. İyi polisi oynamamıza gerek yok, standartlarımızı yüksek tutmalıyız. O günden bu yana her maçı kazandık ve istediğim tek tepki de buydu. G.Saray ve F.Bahçe hakkında düşünmek istemiyorum. Biz kendi yolumuzu izlemeliyiz, farklı bir yol; benim yolum, başkanın yolu. Transfer dönemlerinde panik yapmamalıyız. Harcayacak ve israf edecek çılgın paramız yok. Mourinho ile henüz konuşmadık ama yakında onlarla oynayacağız ve onu göreceğim. Kendisine ve futbolda yaptıklarına saygı duyuyorum."



BİR GÖRÜŞ

BÜLENT TİMURLENK

Alışılmadık bir model izledi

SEZON başında teknik direktörünün kim olduğundan bağımsız Beşiktaş kadrosuna baktığımızda belki ezeli rakiplerinin bir adım gerisinde olduğunu söyleyebilmek o kadar zor değildi. Ancak mart ayına girilirken zirvenin 23 puan gerisinde kalabilecek bir kadrosu da yok elbette. Burada belirleyici olan, büyük vaatler veren ama koltuğunu dolduramayan Hasan Arat'ın camiaya ve takıma verdiği güvensizlik ortamı. Gio, kötü hoca değildi. Yanlış zamanda geldi diyelim. Solskjaer, karşısında her yeni hoca geldiğinde beyaz sayfa açan bir futbolcular topluluğuna, gitmek isteyenlere, gitmesi gerekenlere kapıyı gösteren ve transferde de alışılmadık bir model izleyerek farklı bir teknik adam portresi çizdi. Ferguson sonrası yıllarda M. United gibi çalkantılı bir kulüpte uzun süre görev yapmak kolay değil. Norveçli hoca işine aşık adamlardan. Takımından da aynı tutkuyu ister böyle hocalar. Beşiktaş'ın aldığı galibiyetleri sürpriz ya da anormal gören var mıdır bilmiyorum ama zaten olması gereken buydu. Şimdi önünde derbiye kadar da 3'te 3 yapabileceği bir fikstür var Solskjaer'in.