Dışarıda buz kesiyor!

OLAITAN ÖZÜR DİLEDİ

Beşiktaş'ın orta sahası Junior Olaitan, sosyal medya hesabından öz eleştiri yaptı: "2-0'lık üstünlüğü elden kaçırmak hayal kırıklığı yarattı. En iyi performansımı sergileyemedim; daha fazlasını yapabileceğimi biliyorum. Taraftarlarımızdan özür diliyorum. Desteğiniz her zaman çok değerli. Sorumluluğu üstleniyor ve daha güçlü bir şekilde geri dönüyoruz."



'REHAVETE KAPILDIK'

Vlahovic'in golünde asisti yapan sağ bek Murillo, yenilginin sebebini açıkladı. 2-0'dan sonra ritimlerini kaybettiklerini belirten Beşiktaşlı oyuncu, "Çok fazla rahatladık. Burada 2 önemli puanı bu yüzden kaybettik. Deplasmanda almamız gereken puanları alamadık. Çok üzüntü verici. İçeride iyi oynuyoruz ama deplasmanları geliştirmemiz gerekiyor. Rekabet seviyesinde yukarıda olmak için bu performansları göstermemiz gerekiyor" diye konuştu.



2-0 öne geçtiği Kasımpaşa deplasmanında 2-2 berabere kalan Beşiktaş, Aralık 2025'ten (Trabzonspor) bu yana ilk kez 2+ farklı skor avantajı yakaladığı bir maçta galip gelemedi.



Tek galibiyeti Kadıköy'de

Bu sezon evinde 5'te 5 yapan Beşiktaş deplasmanda kâbusu yaşadı. Sadece 4. haftada F.Bahçe'yi 2-1 yenen Kartal'ın dış saha performansı şöyle:Alanya-Beşiktaş...............1-0

F.Bahçe-Beşiktaş..............1-2

Amed-Beşiktaş................3-2

Trabzon-Beşiktaş............2-0

Kasımpaşa-Beşiktaş.........2-2





Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör