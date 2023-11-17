‘Diyetisyen ne yaptı da takipten çıktı!’

Siyah-beyazlılarda son günlerde yaşanan tartışmaların baş aktörü olan Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'ı ve oyuncuları neden sosyal medya hesaplarından takip etmekten çıktığı belli oldu. Genç antrenör, Beşiktaş Kulübünü takipten çıkma nedeni olarak,Ayrıca daha önce birlikte forma giydiği, ardından antrenörlüklerini yaptığı oyuncuları dahi sosyal medya hesabından silmesini isesavunmasını yaptı. Takımın önde gelen isimleri ise buna karşılıkyorumununda bulundu.