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Giriş Tarihi: 17.11.2023

‘Diyetisyen ne yaptı da takipten çıktı!’

Ogün ŞAHİNOĞLU
‘Diyetisyen ne yaptı da takipten çıktı!’

Oyunculara “İsteksizdiler, koşmadılar” diyerek takipten çıkan Yılmaz için futbolcular, “Doktor ve malzemeci sana ne yaptı?” sorusunu sordu

Siyah-beyazlılarda son günlerde yaşanan tartışmaların baş aktörü olan Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'ı ve oyuncuları neden sosyal medya hesaplarından takip etmekten çıktığı belli oldu. Genç antrenör, Beşiktaş Kulübünü takipten çıkma nedeni olarak, tribünlerden kendisine ve ailesine yönelik edilen küfürleri, hakaretleri gösterdi. Ayrıca daha önce birlikte forma giydiği, ardından antrenörlüklerini yaptığı oyuncuları dahi sosyal medya hesabından silmesini ise "Niye takip edeceğim. İsteksizlerdi, oynamadılar, koşmadılar" savunmasını yaptı. Takımın önde gelen isimleri ise buna karşılık "Kendisine bir şey yapmadık. Ne yapmış olabiliriz? Tercüman, malzemeci, doktor, diyetisyen ne yaptı ki onları da takipten çıktı" yorumununda bulundu.

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‘Diyetisyen ne yaptı da takipten çıktı!’
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