‘Diyetisyen ne yaptı da takipten çıktı!’

Oyunculara “İsteksizdiler, koşmadılar” diyerek takipten çıkan Yılmaz için futbolcular, “Doktor ve malzemeci sana ne yaptı?” sorusunu sordu
Siyah-beyazlılarda son günlerde yaşanan tartışmaların baş aktörü olan Burak Yılmaz'ın, Beşiktaş'ı ve oyuncuları neden sosyal medya hesaplarından takip etmekten çıktığı belli oldu. Genç antrenör, Beşiktaş Kulübünü takipten çıkma nedeni olarak, tribünlerden kendisineve ailesine yönelik edilenküfürleri, hakaretleri gösterdi. Ayrıca daha önce birlikte forma giydiği, ardından antrenörlüklerini yaptığı oyuncuları dahi sosyal medya hesabından silmesini ise "Niye takipedeceğim. İsteksizlerdi, oynamadılar,koşmadılar" savunmasını yaptı. Takımın önde gelen isimleri ise buna karşılık "Kendisine bir şey yapmadık.Ne yapmış olabiliriz? Tercüman,malzemeci, doktor, diyetisyen neyaptı ki onları da takipten çıktı" yorumununda bulundu.