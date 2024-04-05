Dost acı söyler

Trabzonspor'la arasında puan farkı 5'e yükselen Kartal, 3.'lük yarışında ağır yara aldıBeşiktaş'ı, Başakşehir karşısında öne geçiren vuruşu yapan Omar Colley, 6 gole ulaşarak Semih Kılıçsoy'dan (9) sonra takımının Süper Lig'deki en skorer ikinci ismi konumuna geldi. 5 gollü Cenk Tosun'u geride bırakan Gambiyalı yıldız, aynı zamanda ligin en golcü savunmacısı ünvanını da elinde bulunduruyor. Colley, Süper Lig'in 4 kez ile en çok açılış golünü atan defans oyuncusu apoletine de sahip.Bu sezon ilk kez Süper Lig'de ağları sarsan, toplamda ise 2 gole ulaşan Emirhan İlkhan, aldıkları bir puanın Avrupa yolunda önemli olduğunu söyledi. 19 yaşındaki oyuncu, "Beşiktaş duran toptan bir gol buldu, rakip sahada maça hükmedemedik. Semih direğe takılmasa bizim için her şey bitebilirdi. OEski takımıma gol attığım için sevinmek istemedim. Arkadaşlarım kutladı, ben de onlara eşlik ettim" dedi.Beşiktaş, Başakşehir karşısında 2 kez direğe takılırken ligde toplamda 14. kez bu şanssızlığı yaşadı. Siyah-beyazlılar, bu alanda Kasımpaşa ile birlikte ligin en bahtsız 2. takımı oldu. Cenk Tosun 3, Semih, Ghezzal ve Tayfur 2'şer Muçi, Rashica, Masuaku, Aboubakar ve Onur da 1'er kez direkleri dövdü. Bu konuda Galatasaray, 26 direkte patlayan topuyla ilk sırada bulunuyor.Maçın ilk yarısında topu yumruklamak isterken Zaynutdinov ile çarpışan Mert Günok, takım arkadaşıyla birlikte sakatlık yaşadı.Tecrübeli eldivenin durumu yapılacak detaylı kontrollerin ardından belli olacak.