Elde kaldı Pereyra

Taraftarın hedefindeki siyah-beyazlı yönetim, 2+1 yıllık sözleşme önerilen 32 yaşındaki orta sahadan yanıt gelmesini bekliyor
Transferde Halil Dervişoğlu'nu son dakikada Galatasaray'a; anlaşma aşamasına getirilen Tadic'i de Fenerbahçe'ye kaptırarak ezeli rakiplerinden çalım yiyen Beşiktaş'ta elde son umut Roberto Pereyra kaldı. Amartey'e imza attırmak için vizeişlemlerini halleden siyah-beyazlılar,Ganalı oyuncudan sonra Pereyra'danda güzel haberi bekliyor. Şenol Güneş'in de onay verdiği Arjantinli orta saha ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren yönetim, oyuncunun ekonomik beklentilerini de 2 milyon Euro seviyesine çekmeyi başardı ve 2+1 yıllık kontrat önerisi sundu. Ailesine danışıp son kararınıen kısa sürede kulübe bildireceğini söyleyen32 yaşındaki futbolcuya, Brezilya, SuudiArabistan ve İspanya'dan da teklifler var.
YÖNETİM DAHA AGRESİF DAVRANACAK
Ayrıca İtalyan basını, İnter ve Milan'ın oyuncuyu istediğini yazdı. Camianın son gelişmeler sonrası morali bozulurken, resmi olarak henüz Emrecan Bulut dışında hiçbir oyuncuyu renklerine bağlayamayan yönetim, taraftarın hedefinde. Siyah-beyazlı kurmayların transferde daha agresifdavranarak bir an önce peş peşe ihtiyaçları bitirmeye çalışacağıöğrenildi. Sol kanatta Tadic'in ezeli rakibe kaptırılmasının ardından alternatifler üzerinde yapılan çalışmaların hızlandığı ifade edildi.
19 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
3 yıl ter döktüğü Udinese ile haziran sonunda yollarını ayıran Pereyra, İtalyan ekibinde çıktığı 200 karşılaşmada 23 gol, 33 asist gerçekleştirdi. 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda 19 maçta 2 kez ağları havalandırdı.
1 SORU-1 CEVAP FATİH DOĞAN
KONGRE ATEŞİ... Beşiktaş, Halil ve Tadic'i elindenkaçırdı. Muhalefet ayağa kalktı.Tepkiler büyük. Kulüpte neleroluyor? Futbol, tahterevalli gibidir. Dengeyikaçırırsanız ya düşersiniz ya da yukarıçıkarsınız. Rakipleri yıldız transferleryaparken Beşiktaş'ın iki aydır sadeceSomaspor'dan Emrecan'a imzaattırması camianın sinirlerini bozdu.Üstüne üstlük Halil'de 'fiyat artışı'tuzağına düşürülüp iletişim kazasıyaşanması, ardından F.Bahçe'ninTadic'i getirmesi, Beşiktaş'ta birikenöfkeyi açığa çıkardı. Yönetimin, yılda 6milyon Euro'dan 18 milyon Euro teklifleralan Tadic'i 3 milyon Euro seviyesindekitekliflerle alamayacağını öngörmesi gerekirdi.Geçmiş dönemde taraftarın birçokkez 'Yönetim istifa' çağrılarını duydumama ilk defa divan kurulu seviyesinde,Seba döneminin ikinci başkanı HasanArat'ın, "Gereğini yapın" demesi camiayıkarıştırdı. Çebi yönetimi bu sürecetepki verebilecek mi? Taraftarımutlu edecek transferleri yapabilecekmi? Bunu zaman gösterecek.Amartey'in gelmesi de bu kaotikateşi söndürmez. Yönetim, ardıardına transferleri yapıp Avrupa maçıöncesi Güneş'in eline oyuncularıverirse belki ortam sakinleşir.Aksi takdirde bu ateş kongreateşine dönüşebilir.