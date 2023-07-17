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Giriş Tarihi: 17.7.2023

Elde kaldı Pereyra

Ogün ŞAHİNOĞLU
Elde kaldı Pereyra

Taraftarın hedefindeki siyah-beyazlı yönetim, 2+1 yıllık sözleşme önerilen 32 yaşındaki orta sahadan yanıt gelmesini bekliyor

Transferde Halil Dervişoğlu'nu son dakikada Galatasaray'a; anlaşma aşamasına getirilen Tadic'i de Fenerbahçe'ye kaptırarak ezeli rakiplerinden çalım yiyen Beşiktaş'ta elde son umut Roberto Pereyra kaldı. Amartey'e imza attırmak için vize işlemlerini halleden siyah-beyazlılar, Ganalı oyuncudan sonra Pereyra'dan da güzel haberi bekliyor. Şenol Güneş'in de onay verdiği Arjantinli orta saha ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren yönetim, oyuncunun ekonomik beklentilerini de 2 milyon Euro seviyesine çekmeyi başardı ve 2+1 yıllık kontrat önerisi sundu. Ailesine danışıp son kararını en kısa sürede kulübe bildireceğini söyleyen 32 yaşındaki futbolcuya, Brezilya, Suudi Arabistan ve İspanya'dan da teklifler var.

YÖNETİM DAHA AGRESİF DAVRANACAK
Ayrıca İtalyan basını, İnter ve Milan'ın oyuncuyu istediğini yazdı. Camianın son gelişmeler sonrası morali bozulurken, resmi olarak henüz Emrecan Bulut dışında hiçbir oyuncuyu renklerine bağlayamayan yönetim, taraftarın hedefinde. Siyah-beyazlı kurmayların transferde daha agresif davranarak bir an önce peş peşe ihtiyaçları bitirmeye çalışacağı öğrenildi. Sol kanatta Tadic'in ezeli rakibe kaptırılmasının ardından alternatifler üzerinde yapılan çalışmaların hızlandığı ifade edildi.

19 KEZ MİLLİ FORMAYI GİYDİ
3 yıl ter döktüğü Udinese ile haziran sonunda yollarını ayıran Pereyra, İtalyan ekibinde çıktığı 200 karşılaşmada 23 gol, 33 asist gerçekleştirdi. 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda 19 maçta 2 kez ağları havalandırdı.

1 SORU-1 CEVAP FATİH DOĞAN

KONGRE ATEŞİ...
Beşiktaş, Halil ve Tadic'i elinden kaçırdı. Muhalefet ayağa kalktı. Tepkiler büyük. Kulüpte neler oluyor?
Futbol, tahterevalli gibidir. Dengeyi kaçırırsanız ya düşersiniz ya da yukarı çıkarsınız. Rakipleri yıldız transferler yaparken Beşiktaş'ın iki aydır sadece Somaspor'dan Emrecan'a imza attırması camianın sinirlerini bozdu. Üstüne üstlük Halil'de 'fiyat artışı' tuzağına düşürülüp iletişim kazası yaşanması, ardından F.Bahçe'nin Tadic'i getirmesi, Beşiktaş'ta biriken öfkeyi açığa çıkardı. Yönetimin, yılda 6 milyon Euro'dan 18 milyon Euro teklifler alan Tadic'i 3 milyon Euro seviyesindeki tekliflerle alamayacağını öngörmesi gerekirdi. Geçmiş dönemde taraftarın birçok kez 'Yönetim istifa' çağrılarını duydum ama ilk defa divan kurulu seviyesinde, Seba döneminin ikinci başkanı Hasan Arat'ın, "Gereğini yapın" demesi camiayı karıştırdı. Çebi yönetimi bu sürece tepki verebilecek mi? Taraftarı mutlu edecek transferleri yapabilecek mi? Bunu zaman gösterecek. Amartey'in gelmesi de bu kaotik ateşi söndürmez. Yönetim, ardı ardına transferleri yapıp Avrupa maçı öncesi Güneş'in eline oyuncuları verirse belki ortam sakinleşir. Aksi takdirde bu ateş kongre ateşine dönüşebilir.

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Elde kaldı Pereyra
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