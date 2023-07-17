Elde kaldı Pereyra

Transferde Halil Dervişoğlu'nu son dakikada Galatasaray'a; anlaşma aşamasına getirilen Tadic'i de Fenerbahçe'ye kaptırarak ezeli rakiplerinden çalım yiyen Beşiktaş'ta elde son umut Roberto Pereyra kaldı.Şenol Güneş'in de onay verdiği Arjantinli orta saha ile yüz yüze görüşmeler gerçekleştiren yönetim, oyuncunun ekonomik beklentilerini de 2 milyon Euro seviyesine çekmeyi başardı ve 2+1 yıllık kontrat önerisi sundu.Ayrıca İtalyan basını, İnter ve Milan'ın oyuncuyu istediğini yazdı. Camianın son gelişmeler sonrası morali bozulurken, resmi olarak henüz Emrecan Bulut dışında hiçbir oyuncuyu renklerine bağlayamayan yönetim, taraftarın hedefinde.Sol kanatta Tadic'in ezeli rakibe kaptırılmasının ardından alternatifler üzerinde yapılan çalışmaların hızlandığı ifade edildi.3 yıl ter döktüğü Udinese ile haziran sonunda yollarını ayıran Pereyra, İtalyan ekibinde çıktığı 200 karşılaşmada 23 gol, 33 asist gerçekleştirdi. 32 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımı'nda 19 maçta 2 kez ağları havalandırdı.tahterevalli gibidir. Dengeyikaçırırsanız ya düşersiniz ya da yukarıçıkarsınız. Rakipleri yıldız transferleryaparken Beşiktaş'ın iki aydır sadeceSomaspor'dan Emrecan'a imzaattırması camianın sinirlerini bozdu.Yönetimin, yılda 6milyon Euro'dan 18 milyon Euro teklifleralan Tadic'i 3 milyon Euro seviyesindekitekliflerle alamayacağını öngörmesi gerekirdi.Geçmiş dönemde taraftarın birçokkezçağrılarını duydumama ilk defa divan kurulu seviyesinde,Seba döneminin ikinci başkanı HasanArat'ın, "Gereğini yapın" demesi camiayıkarıştırdı.Amartey'in gelmesi de bu kaotikateşi söndürmez. Yönetim, ardıardına transferleri yapıp Avrupa maçıöncesi Güneş'in eline oyuncularıverirse belki ortam sakinleşir.