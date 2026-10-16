Emeğimizin karşılığı

Beşiktaş
Teknik Direktörü Vincenzo İtaliano maçın ardından şunları söyledi: "Gerçekten çok iyiydik, çok önemli bir galibiyet aldık. Hak ettik. Oh için de çok mutluyum. İkinci yarıda farkımızı ortaya koyduk. Bütün takımı tebrik ediyorum.
Özellikle bu sıkışık takvimde oyuncu grubumun kendisini göstermesi gerekiyordu, bunu da yaptılar. Herkese ihtiyacımız var. Orkun için çok üzgünüm. Umarım yakında döner. Az oynayan oyuncularım harika performans gösterdiler. Avrupa'da olmak çok önemli. Bunun için hakkını vermek lazım.
Buraya gelmek için çok çalıştık, imkânsızı başardık. Tribünlerde yarı yarıya taraftarımız vardı. Bize çok destek verdiler, onları mutlu ettiğimizi düşünüyorum. Önümüzde 6 tane birbirinden zorlu maç var, aynı konsantrasyonla devam etmeliyiz."
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Mete Efendioğlu - Editör