Emirhan 8 dakika dayanabildi

Beşiktaş'ta talihsizlikler art arda geldi. Maça ilk 11'de başlayan Emirhan Topçu, 8. dakikada sakatlandı, kendini zorlasa da 17'de yerini Tayyip Talha Sanuç'a bıraktı.

KARTAL, FATİ'YE İNANIYOR

BARCELONA'DA süre şansı bulamadığı için ayrılık kararı alan Ansu Fati, yeniden Beşiktaş'ın gündeminde. İspanyol hücum oyuncusu ile siyah-beyazlı takım arasındaki görüşmelerin hızlandığını iddia eden Mundo Deportivo, sezon sonunda tarafların bir kez daha masaya oturarak işi bitireceğinin altını çizdi. 22 yaşındaki Fati'nin, kendisine inanan bir kulüp aradığı ve Beşiktaş'ta bu süreyi bulabileceği vurgulandı.