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Giriş Tarihi: 28.09.2026

En çok onu özlüyoruz!

Luca Toni, “Dusan, lasik bir 9 numara. Ne Kolo Muani ne de Woltemade, onun seviyesinde değil” dedi. Marocchino ise “En çok özlenen Vlahovic oldu” yorumunu yaptı

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En çok onu özlüyoruz!
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Beşiktaş'ın yeni transferlerinden Dusan Vlahovic, İtalya basınında gündeme gelmeye devam ederken, Juventus cephesinde ise büyük bir pişmanlık var. La Gazzetta dello Sport'a konuşan kulübün eski efsane golcüsü Luca Toni, Sırp santrforun saf bir ceza sahası forveti olduğunu belirterek, "Dusan tam manasıyla klasik bir 9 numara. Ne Kolo Muani ne de Nick Woltemade, ceza sahası içi bitiriciliğinde onun seviyesine ulaşabilir. Kendine has özellikleri olan çok özel bir oyuncu. Juventus göndermekte hata yaptı" ifadelerini kullandı. İtalyan futbol yorumcusu Gambelli ise "Juventus'ta görevini eksiksiz yaptı. Takımdan ayrılması beni gerçekten üzdü. Ayrılığı Juve için kanayan bir yara" dedi. Kulübün eski oyuncusu Domenico Marocchino "Bence en çok özlenen oyuncu Vlahovic oldu. O sakatlıkları nedeniyle eleştirilse de her oynadığında yine de topu ağlara gönderiyor" diye konuştu.

HAZIR KITA!
Beşiktaş'ta 7 maçta 5 gole imza atan Vlahovic, Amed maçında sakatlanınca Sırbistan'ın kamp kadrosundan çıkarmıştı. Tecrübeli forvetin milli arada takıma döneceği ve 11 Ekim'deki Kocaeli maçında forma giyebileceği bildirildi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
#KOLO MUANİ #DUSAN VLAHOVİC #BEŞİKTAŞ

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