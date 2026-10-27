Evde 5’i bir yerde

Geçen hafta Trabzon'a kaybeden Beşiktaş, derbi haftasında hata yapmayıp 18 puana ulaştı



LİGDE SİFTAH

AVRUPA maçlarında gol sevinci yaşayan Oh (3) ile Olaitan (1) Süper Lig'de bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı. Beşiktaş'ın iki yabancısı, evdeki yenilmezlik serisinin sürmesini sağladı.



TARAFTARLA 3'LÜ KEYFİ

OYUNA sonradan giren ve Beşiktaş adına kilidi açan Oh, "Kaç dakika oynarsam oynayayım kalitemden bir şeyler vermeye çalışıyorum Beşiktaş'a. Bu anı çok bekledim ve ligde bu sezon ilk golümü attığım için çok mutluyum" dedi. Futbolcu, karşılaşma sonrası tribüne çıkarak taraftara üçlü çektirdi.



İSYAN VE HAYKIRIŞ

HÜCUM hattında topu aldığında dikine oynamak ya da pasları hatalı verme konusunda tepkiler alan Olaitan karşılaşma sonrası bu eleştirilere atıfta bulundu. Beninli oyuncu, "Bana eleştiriler olmuştu ama kendimi geliştirmeye çalıştım. Crystal Palace maçında bir gol attım, bugün (dün) de attım. Bizler nasıl futbolcular olduğumuzu göstermek istiyoruz" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör