Fabio Miretti zoru aşamadı

Siyah-beyazlı takımda Orkun Kökçü'nün yokluğu Trabzonspor deplasmanında derinden hissedildi. Sakatlığından dolayı karşılaşmada yer alamayan kaptan Orkun'un yerine şans bulan Fabio Miretti, bu fırsatı iyi değerlendiremedi. İtalyan oyuncu, orta sahada rakibe karşı fiziksel olarak varlık göstermekte zorlandı. Hücumda da etkili olamayan 23 yaşındaki futbolcu, sadece 1 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken 1 isabetli şutla 77 dakika sahada kaldı. Miretti'den umudu yüksek olan İtaliano, ritmini bulması için ilk 11'de şans vermeye devam edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör