Haberler Spor Haberleri Beşiktaş Haberleri Fabio Miretti zoru aşamadı
Giriş Tarihi: 21.10.2026

Fabio Miretti zoru aşamadı

Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Fabio Miretti zoru aşamadı
  • ABONE OL

Siyah-beyazlı takımda Orkun Kökçü'nün yokluğu Trabzonspor deplasmanında derinden hissedildi. Sakatlığından dolayı karşılaşmada yer alamayan kaptan Orkun'un yerine şans bulan Fabio Miretti, bu fırsatı iyi değerlendiremedi. İtalyan oyuncu, orta sahada rakibe karşı fiziksel olarak varlık göstermekte zorlandı. Hücumda da etkili olamayan 23 yaşındaki futbolcu, sadece 1 kez rakip ceza sahasında topla buluşurken 1 isabetli şutla 77 dakika sahada kaldı. Miretti'den umudu yüksek olan İtaliano, ritmini bulması için ilk 11'de şans vermeye devam edecek.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
ARKADAŞINA GÖNDER
Fabio Miretti zoru aşamadı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA