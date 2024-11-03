Faturayı takıma kesti

Kadro tercihi ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sahalarında yaşadıkları puan kaybının çok üzücü olduğunu söyledi. Hollandalı hoca, "Çok fazla eksiğimiz vardı.Hatta antrenmanlarda bile böyle oyun yoktu. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Önemli anlarda gole neden olan hatalar yaptık.Attığımız golün ikinci yarıda bize yardımcı olacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı" dedi.Ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de söyledim, çok maçımız var.Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var.Ayağa kalkıp, önümüze bakmalıyız." şeklinde konuştu.Galatasaray derbisinden sonra dün de ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, yine maçın en kötülerinden biriydi. Hücum girişimlerini bir türlü sonuçlandıramayan ve çok top kaybı yapan Beşiktaş'ın genç oyuncusu, tribünlerin de tepkisini çekti.