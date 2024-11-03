Faturayı takıma kesti

Kadro tercihi ve oyuna müdahaleleri nedeniyle eleştirilen Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, sahalarında yaşadıkları puan kaybının çok üzücü olduğunu söyledi. Hollandalı hoca, "Çok fazla eksiğimiz vardı. Oyun karakterimizden uzaktık. Takımımın bu sezon hiç böyle oynadığını görmedim.
Hatta antrenmanlarda bile böyle oyun yoktu. Çok fazla ikili mücadele kaybettik. Önemli anlarda gole neden olan hatalar yaptık. Böyle olunca maçta kalmak zor oluyor.
Attığımız golün ikinci yarıda bize yardımcı olacağını düşünüyorduk ama öyle olmadı" dedi.
BAZEN ROTASYON YAPMAK İYİDİR
Ligin uzun bir maraton olduğunu söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Daha önce de söyledim, çok maçımız var. Onur Bulut süre aldığında iyi oynadı, iyi antrenmanlar yaptı, bazen rotasyon yapmak iyidir.
Bu yüzden de Onur ve Muçi özelinde değişiklikler var. Çarşamba günü de değişiklikler olabilir (Malmö maçı).
Ayağa kalkıp, önümüze bakmalıyız. Umarım bu sezon son kez böyle oynamışızdır
" şeklinde konuştu.
SEMİH TÜKENDİ!
Galatasaray derbisinden sonra dün de ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika görev yapan Semih Kılıçsoy, yine maçın en kötülerinden biriydi. Hücum girişimlerini bir türlü sonuçlandıramayan ve çok top kaybı yapan Beşiktaş'ın genç oyuncusu, tribünlerin de tepkisini çekti.