Fazlalıktan kurtuldu!

Geçen sezon tarihinin en kötü dönemlerinden birini yaşayan Beşiktaş'ta, yaz transferi hareketli geçti. Gelenler kadar gidenlerin de konuşulduğu bu süreçte yönetim, özellikle yabancıları göndermek için çok uğraş verdi.Alınan oyunculardan Immobile, Uduokhai, Emirhan Topçu ve Can Keleş için bonservis yüküne girdi.En yüksek ücret, zorunlu satın alma ile kiralık olarak kadroya dahil edilen Uduokhai için ödenecek. 26 yaşındaki stoperde madde devreye girdiğinde 4.5 milyon Euro bonservis ödemesi olacak. Augsburg'a şarta bağlı 2 milyon Euro da ödenebilecek. Gidenlerden gelir elde edilen tek isim Jackson Muleka oldu.Takımı kümede kalırsa 1.5 milyon Euro da bonservis gelecek. Beşiktaş'ın bonservis gideri 15.6 milyon Euro olurken, gelir ise 1 milyon Euro'da kaldı.Ciro Immobile - 2 milyon EuroRafa Silva - BedelsizGabriel Paulista - BedelsizEmirhan Topçu - 3.4 milyon EuroCher Ndour - Bedelsiz kiralıkFelix Uduokhai - Kiralık + zorunlu satın alma (4.5 milyon Euro)Joao Mario - 3 milyon EuroCan Keleş - 2 milyon 750 bin EuroAboubakar - Sözleşme fesihMuleka - Kiralık 1 milyon EuroValentin Rosier - Sözleşme fesihJavi Montero - Sözleşme fesihAnte Rebic - Sözleşme fesihOmar Colley - Bedelsiz/Şarta bağlı bonservisAmir Hadziahmetovic - KiralıkKerem Atakan Kesgin - KiralıkTayfur Bingöl - KiralıkEmrecan Uzunhan - KiralıkAjdin Hasic – Bedelsiz - Sonraki satıştan %20 payEmrecan Bulut - KiralıkRachid Ghezzal - Sözleşme sonuCenk Tosun - Sözleşme sonuUmut Meraş - Sözleşme sonuGökhan İnler - Kariyer sonuDemir Ege Tıknaz - KiralıkUtku Yuvakuran - Sözleşme sonuAhmet Gülay - BedelsizBilal Ceylan - BedelsizAytuğ Batur Kömeç - KiralıkJoe Worrall - Kiralama sonu