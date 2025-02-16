Fırtınayı kartal kopardı

Trabzon'un beraberlik çabaları sonuç vermedi. Beşiktaş ligdeki yenilmezlik serisini 7 maça çıkardı



DOĞRU YOLDAYIZ

Maça iyi başladıklarını ve ilk 15-20 dakikalık bölümde fırsatlar bulduklarını belirten Milot Rashica, "Sonrasında biraz durduk. Kısa bir süre kontrolü rakibe verdik. Ancak ikinci yarıda toparlandık ve golleri bulduk. Mücadelemizi gösteriyoruz. Zaten yapmamız gereken de bu. Hocamız bizden hep öne doğru oynamamızı istiyor. Doğru yolda olduğumuzu düşünüyorum" dedi.



ÜÇLÜ AMİR'DEN

Kiralık gittiği Rize'den Beşiktaş'a geri dönüş yapan Amir Hadziahmetovic, dün 61. dakikada Chamberlain'in yerine oyuna dahil oldu. 13 Ocak 2024'te Beşiktaş'ın 3-0 kazandığı Karagümrük karşılaşmasının ardından ilk kez siyah-beyazlı formayı giyen tecrübeli orta saha, 90 dakikanın ardından tribünlere üçlü çektirdi.



SOLSKJAER FARKI

Beşiktaş, yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer ile 4. galibiyetini aldı. Ligde Sivasspor (2-0), Avrupa'da A. Bilbao (4-1), Türkiye Kupası'nda Kırklarelispor'u (2-0) yenen Kara Kartal, son olarak sahasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup etti. Siyah-beyazlılar ayrıca Norveçli hoca ile birer beraberlik (Antalya, 1-1) ve mağlubiyet (Twente, 0-1) yaşadı.



SAVUNMA BAKANI EMİRHAN

Beşiktaş'ın stoperi Emirhan Topçu, Trabzonsporlu oyunculara top göstermezken savunma bakanı gibi oynadı. Milli futbolcu; 9 top uzaklaştırma, 2 pas arasının yanı sıra zeminde 5 ikili mücadelenin 3'ünü, hava topunun da 9'da 5'ini kazandı. %93 pas isabeti yakalarken hücuma çıkışlarda da 7'de 5 uzun pas isabetinde başarı sağladı. 24 yaşındaki futbolcu maçın ardından "Sol ayaklı olup sağda oynamak biraz zor ama takım arkadaşlarım bana göre koşu gösterip açı veriyorlar. O yüzden çok zorlanmıyorum. Şu anda ligin en az gol yiyen iki takımından birisiyiz. En az gol yiyeni olmak istiyoruz" açıklamasında bulundu.



IMMOBILE GOLÜ UNUTTU

Beşiktaş'ın tecrübeli forveti Ciro Immobile, Trabzonspor karşısında da gol sevinci yaşayamadı. Performansıyla eleştirilen isimler arasında yer alan İtalyan yıldız, ligin ikinci yarısında oynanan 4 maçta henüz fileleri sarsamadı. Son golünü ilk devrenin son maçında Bodrum FK karşısında kaydeden Immobile, bu sezon ligde 10 kez ağları havalandırdı.