Flick olmadı rota Şahin

Hoca meselesini çözüme kavuşturmak isteyen Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Almanya çıkarmasında teknik direktör, sportif direktör ve futbolcu konusunda üç ayaklı temaslarda bulundu. Arat'ın, Fernando Santos öncesinde görüştüğüSiyahbeyazlılarda yabancı teknik adam gündemi yerini yerliye bıraktı.Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan 35 yaşındaki çalıştırıcıyla Beşiktaş'ın mevcut durumuna ve geleceğine dair fikir alışverişinde bulunuldu. Genç antrenörün de rapor hazırladığı ve bunu Arat'a sunduğu belirtildi.Ardından hoca ve sportif direktör konusunda son karar verilecek. Siyah-beyazlılar, sportif direktörlük için Bayer Leverkusen'de Rolfes'in yardımcılığını üstlenenAncak son karar yönetim toplantısından sonra verilecek.ldığı kötü sonuçların ardından puan cetvelinde 51 puanla 5. sırada yer alan Beşiktaş, bugün Çaykur Rizespor'u ağırlayacak.Avrupa biletini kovalayan Çaykur Rizespor, 49 puanla 7. basamakta yer alıyor. Kırmızı kart cezası bulunan'nin yanı sıra baldırında gerilme ve kanama olanile ağabeyinin cenazesine katılmak üzere ülkesi Gana'ya gidenkadroda yer almayacak.