Fransa’da büyük rezillik!

ransa Futbol Federasyonu'nun müslüman futbolculara yönelik aldığı skandal karar büyük tepki çekti. Fransa Ligue 1'de, oyuncuların oruçlarını açması için iftar saatinde maçlara ara verilmesi yasaklandı. Bunun üzerine Paris Saint-Germain taraftarı,şeklinde bir pankart açarak karara sitem etti. Tartışmalar sürerken bir skandal da Nantes Teknik Direktörü Antoine Kombouare'den geldi. Fransız hoca, Cezayirli futbolcusu Jaouen Hadjam'ı, Reims maçında oruç tuttuğu için oynatmadı. Oyuncusunu orucunu bozmadığı için kadro dışı bırakan Kombouare'ye, Beşiktaş'ın eski yıldızıBa, "Ramazan ayı orucunun hâlâ davranışsal olduğunu düşünen bazı insanların olması beni şaşırtıyor. Basit bir soru: Birinden kimliğini oluşturan bir şeyi kenara bırakmasını istemek iyi bir şey mi" ifadelerini kullandı.