Friedel: Beşiktaş gizlilik hükümlerine aykırı davrandı

görevinden alınan Brad Friedel, hakkındaki iddialara yanıt verdi. ABD'li futbol adamının sözleri şöyle: "Hakkımda çok yalan söylendi. Sadece Beşiktaş'ta satış kısmı için görevlendirileceğim yönünde bana hiç açıklama yapılmadı.Ayrılığı performansın başındaki kişiden öğrendim. Gio, Kaan (Şakul) ve benim dışında kimseyi toplantıda istemiyordu. Özel bir şey değildi. Kaan'ın teknik yönden transferlerle alakası yoktu. Arka planda birinin mutsuz olduğunu anlıyorum. Hiçbir zaman Gio'ya karışmadım. Asla komisyon almadım.Bu yaptığı etik dışı. Ve bu sözleşme yanlış bilgiler içeriyorsa burada manipülasyon var demektir. 56 oyuncumuz vardı. Bunların 31'inin gitmesi gerekiyordu. Bir günde 20 saat çalıştığımız dönem oldu. Hasan Arat, Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, ben, Gio ve teknik ekibin yaptıklarını düşününce başarılı olduk diyebilirim."4 kulüpe Semih için görüştüm, ilgilenmediklerini söyledi. Aslında transferin son gününde Arsenal'in ilgisi vardı ama Finalsal Fail-Play'e takıldı.