Friedel’dan ses seda yok!

ayının başında yönetim kurulu danışmanlığı görevine getirilen ve özellikle de kadroda düşünülmeyen oyuncuların transferi, ayrılığı gibi konularda görevlendirilen Brad Friedel, henüz beklentileri karşılayamadı. ABD'li futbol adamı, şu ana dek sadece Valentin Rosier'in sözleşme feshi sürecinde aktif rol oynadı.Beşiktaş'ın kadrosunda 19 yabancı oyuncu bulunurken yeni transferler için sayının azalmasını bekleyen yönetim, Friedel'dan istediği haberleri alamadı. Siyah-beyazlılarda Rebic, Chamberlain, Montero ve Amartey gözden çıkarılan isimlerden bazıları.