Futbolun anahtarı Aybaba’ya teslim!

Beşiktaş başkan adaylarından Hasan Arat, düzenlediği basın toplantısında futbol takımı ile ilgili planlarını açıkladı. Göreve gelmeleri durumunda Rıza Çalımbay'la yola devam edeceklerini belirten Arat, şu ifadeleri kullandı: "Biz sporu ve idareyi ayırıp, hedefleri belli bir noktada toplayacağız.Kendilerinden gelen raporlar doğrultusunda biz kilidi açmak için çalışacağız. Beşiktaşlı sandığa gelsin, oyunu atsın. Biz bir vizyon ortaya koyduk. Sporun içinden gelenler bunu iyi biliyor.Çok kıymetli bir görevlendirme. Altyapı, kadın futbolu, A takım hepsinin anahtarı Samet Aybaba'da olacak. Feyyaz Uçar da futboldan sorumlu yönetim kurulu üyesi olarak görev yapacak." Bu arada Arat,Yücel daha önce de Beşiktaş yönetiminde yer almış, asbaşkanlık da yapmıştı.BURSA Beşiktaşlılar Derneği'nde düzenlenen gecede kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Serdal Adalı, hedeflerinin sürekli başarı olduğunu söyledi. Adalı, "Ben geç çıkmadım, geç aday olmadım. Ben bu camianın içinde yaşıyorum. Beşiktaş ne zaman kötü duruma düşse çıkıp aday oldum. Hiç kimsenin devamı olmam, hiç kimsenin adamı da olmam. Ben, Beşiktaş taraftarının adamıyım" diye konuştu. Adalı, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın uygun görmesi halinde taraftara açık idmanları Tüpraş Stadyumu'nda yapabileceklerini de dile getirdi. Öte yandan Deutsche Bank Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü Orhan Özalp'in, Serdal Adalı'nın yönetim kurulu listesinde yer alacağı açıklandı.1 GÖRÜŞolağan kongresi 3 Aralık Pazar günü... Ancak şimdiden Beşiktaş kazandı diyebilirim. Demokrasi ve yarış kültürü ara ara seçimlerde sekteye uğramıştı fakat yeniden canlandı. Son kongrede seçilmesi garanti olan Sayın Ahmet Nur Çebi, 3 gün kala listesini açıklamadığı gibi, ekibini ayrıntılı bir şekilde kamuoyuna tanıtma, proje açıklama ihtiyacı bile hissetmemişti.Tanıtım organizasyonlarında, hazırlanan projelerde çıta yeniden yükseldi. İki taraf da doğru iletişim stratejileriyle daha kazanmadan Beşiktaş'ı Türkiye'nin gündeminde tutmayı başardılar. Bunalımda da kazanan Beşiktaş… Hasan Arat çok erken başlamanın avantajını kullanmıştı.Özellikle Ankara ve İzmir başta derneklerin oylarında çoğunluğu lehine çevirdiğini söyleyebiliriz. Bu yüzden Hasan Arat ve ekibi daha çok bireysel oyları önemsiyor.. Yerleşik oylar, Adalı'nın etrafında daha çok toplanmış gözüküyor. Ancak seçim aritmetiğini bu dakikadan sonra iki şey etkiler.90+4 gibi. Adaylar son hamlelerini +4'e bıraktı. Etkiyi yaşayıp göreceğiz. Güzel giden yarışta seviye korunsun, Beşiktaş'a da hayırlı olsun.