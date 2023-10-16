Gedson derbiye yetişiyor

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes önce omzundan, sonra da ayak bileğinden sakatlanarak siyah-beyazlıları son maçlarda yalnız bırakmıştı. Önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır hale gelecek olması eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Burak Yılmaz'ın yüzünü güldürdü.Teknik heyet, bu gelişmenin ardından diğer sakat futbolculardan da iyi haber bekliyor. Kartal'da(Diz),(Uyluk gerilmesi),(Uyluk gerilmesi) ve'nin (Kürek kemiği) tedavileri sürüyor. Bu isimlerden formaya en yakın ismin Masuaku olduğu belirtilirkenve'nın ise uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan Beşiktaş'ta, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını bugün açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu ile bir araya gelen Çebi, ekibinden adaylık için destek almıştı. Siyah-beyazlı kulüpte seçimli kongre, kasım sonu ya da aralık ayı başında yapılacak.