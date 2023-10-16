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Giriş Tarihi: 16.10.2023

Gedson derbiye yetişiyor

Gedson derbiye yetişiyor

Beşiktaş’ta takımla çalışmalara başlayan Portekizli orta sahanın Galatasaray maçında forma giyebilecek olması, teknik sorumlu Burak Yılmaz’ın elini rahatlattı

Beşiktaş'ın orta sahadaki dinamosu Gedson Fernandes önce omzundan, sonra da ayak bileğinden sakatlanarak siyah-beyazlıları son maçlarda yalnız bırakmıştı. Önceki gün takımla çalışmalara başlayan yıldız futbolcunun, derbiye kadar tamamen hazır hale gelecek olması eksikler nedeniyle sıkıntılı olan Burak Yılmaz'ın yüzünü güldürdü.

6 İSMİN TEDAVİLERİ SÜRÜYOR
Teknik heyet, bu gelişmenin ardından diğer sakat futbolculardan da iyi haber bekliyor. Kartal'da Mert Günok (Diz), Masuaku (Uyluk gerilmesi), Salih (Uyluk gerilmesi) ve Bailly'nin (Kürek kemiği) tedavileri sürüyor. Bu isimlerden formaya en yakın ismin Masuaku olduğu belirtilirken Emrecan ve Tayyip Talha'nın ise uzun süreli sakatlıkları bulunuyor.

CAMİANIN GÖZÜ ÇEBİ'DE
Konferans Ligi'ndeki Lugano yenilgisi sonrası olağanüstü genel kurul kararı alan Beşiktaş'ta, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeniden aday olup olmayacağını bugün açıklaması bekleniyor. Geçtiğimiz hafta içinde yönetim kurulu ile bir araya gelen Çebi, ekibinden adaylık için destek almıştı. Siyah-beyazlı kulüpte seçimli kongre, kasım sonu ya da aralık ayı başında yapılacak.

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Gedson derbiye yetişiyor
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