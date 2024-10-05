Gedson kapıyı araladı!

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli çıkış gösteren oyuncularından olan Gedson Fernandes adeta küllerinden doğdu. Geçen sezon Beşiktaş'ın kötü giden sürecinde kendisi de eleştirilen Portekizli oyuncu,Kariyerinin en çokskor ürettiği sezonunu dahailk haftalarda geçen Gedson,11 maçta 6 gol,2 asiste ulaştı. Dahaönce 3'ten fazla golattığı sezon yaşayamayan25 yaşındakifutbolcu, bu performansıylabirliktemilli takıma seçilmeaşamasına geldi.Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Gedson Fernandes ile ilgili açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam,ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu daha önce iki kez hazırlık maçında Portekiz formasını terletti. Son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya'ya karşı sahada yer alan Gedson, 6 yıldır ülkesi adına mücadele edememişti.-Frankfurt maçının Alman basınında yansımaları;Delicesine, sağır edici derecede gürültülü. Buna rağmen Frankfurt kazanmasını bildi.İstanbul kazanında öfkeli zafer. Eintracht istatistiksel olarak dünyanın en gürültülü stadını susturdu.Eintracht, İstanbul'da kendinden emin bir şekilde kazandı.Kaleci Santos ve çift vuruş sayesinde.Frankfurt'tan İstanbul'da olgun bir performans.Eintracht, kazanda kutlama yaptı.Van Bronckhorst, ıslıklara kızarak Eintracht Frankfurt maçı sonrası, "Bu futbolu beğenmeyen varsa bir daha stada gelmesin" dedi. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst farklı bir futbol kültüründen geliyor. Her ülkenin kendine göre toplumsal yapıları ve kültürleri var. Davranış özellikleri farklılık gösterebiliyor.Aslında Beşiktaş taraftarı maçın büyük bir bölümünde skoru kenarda bıraktı ve takımına büyük destek verdi. İlk yarının bitimindeki alkışları göz ardı etmemek lazım. Van Bronckhorst'un kullandığı kelimeler belki kendince futbolcusunu ve takımını korumaya yönelik değerlendirilebilir. Taraftar ve camia tarafından da sert bir açıklama olarak görülebilir.Oyun aslında skor kadar kötü değildi. Özetle bunu söylemeye çalıştı.Bronckhorst, üst düzey bir futbolcuydu. Hem oynadığı kulüplerde hem de Hollanda Milli Takımı'nda her zaman öne çıkan oyuncu kimliği vardı. Futboldan sonra ise Feyenoord'la başlayan teknik adamlık sürecinde en son Beşiktaş'a geldi. Takıma geçen yılı göz önüne getirdiğimizde büyük bir katkı yaptığını söylersek abartmış olmayız.Ajax maçında yaşanılan büyük bir hayal kırıklığından sonra Frankfurt maçında oynanan oyunun hakkının böylesi bir sonuç olmadığı gerçeği var.Verdiği mesajlar son derece doğru. Çünkü bir hoca gözüyle oynanan oyundan mutlu olmama şansı yok. Taraftarların da artık verilen bu mesajdan kendilerine gerekli dersi çıkarmaları gerekmekte.maçında hatalarından ders almış, takım içinde değişiklikler yapmış bir teknik direktör gördüm. Hem Türkiye'yi tanımak hem de istediği futbolu oynatmak için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.Van Bronckhorst'un Ersin'e, oyuncularına sahip çıkması anlaşılabilir bir durum. Ben de aynı fikirdeyim. Ancak futbolcularına destek isterken "Islıklayan bir daha gelmesin" demek amacını aşan bir söylem. Özellikle Beşiktaş taraftarı bu tür yönlendirmelere, müdahalelere açık olan bir taraftar değil. Hoca ile taraftar arasında var olan iyi ilişkinin bozulmaması için daha dikkatli konuşması, böyle bir açıklama yapmadan mutlaka yönetimle ve iletişim ekibiyle konuşarak hareket etmesinde fayda var.Yönetimin, hocanın açıklamasını bu sözlerini çıkararak resmi siteden yayımlaması, konunun hassasiyetini de gösteriyor.