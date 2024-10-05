Gedson kapıyı araladı!

Beşiktaş'ın bu sezon en önemli çıkış gösteren oyuncularından olan Gedson Fernandes adeta küllerinden doğdu. Geçen sezon Beşiktaş'ın kötü giden sürecinde kendisi de eleştirilen Portekizli oyuncu, hem teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un etkisi hem de vatandaşı Rafa Silva'nın katkısı ile büyük gelişim sağladı.
11 MAÇTA 6 GOL VE 2 ASİST
Hollandalı teknik adam, Gedson'u hücuma katılmaya teşvik edip, rakip ceza sahasını kullanmaya iterken Rafa'nın da yanında oynamasıyla yepyeni bir kimliğe büründü.
Kariyerinin en çok
skor ürettiği sezonunu daha
ilk haftalarda geçen Gedson,
11 maçta 6 gol,
2 asiste ulaştı. Daha
önce 3'ten fazla gol
attığı sezon yaşayamayan
25 yaşındaki
futbolcu, bu performansıyla
birlikte
milli takıma seçilme
aşamasına geldi.
EN SON 2018'DE FORMA GİYMİŞTİ
Portekiz Milli Takımı Teknik Direktörü Roberto Martinez, Gedson Fernandes ile ilgili açıklamada bulundu. Deneyimli teknik adam, "Gedson için milli takım kapısının açık olduğunu söyleyebilirim"
ifadelerini kullandı. Başarılı futbolcu daha önce iki kez hazırlık maçında Portekiz formasını terletti. Son olarak 14 Ekim 2018'de İskoçya'ya karşı sahada yer alan Gedson, 6 yıldır ülkesi adına mücadele edememişti.
DELİCESİNE GÜRÜLTÜLÜ!
Beşiktaş
-Frankfurt maçının Alman basınında yansımaları;
Hessenchau: Tüpraş Stadı ile ilgili tüm klişeler doğru.
Delicesine, sağır edici derecede gürültülü. Buna rağmen Frankfurt kazanmasını bildi.
Bild:
İstanbul kazanında öfkeli zafer. Eintracht istatistiksel olarak dünyanın en gürültülü stadını susturdu.
Kicker:
Eintracht, İstanbul'da kendinden emin bir şekilde kazandı.
Frankfurter Rundschau:
Kaleci Santos ve çift vuruş sayesinde.
Frankfurter Allgemeine:
Frankfurt'tan İstanbul'da olgun bir performans.
Sport:
Eintracht, kazanda kutlama yaptı.
SORU
:
Van Bronckhorst, ıslıklara kızarak Eintracht Frankfurt maçı sonrası, "Bu futbolu beğenmeyen varsa bir daha stada gelmesin" dedi. Sizin bu konudaki görüşleriniz nedir?
ALİ GÜLTİKEN
Her ülkenin toplumsal yapısı farklı
Beşiktaş
Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst farklı bir futbol kültüründen geliyor. Her ülkenin kendine göre toplumsal yapıları ve kültürleri var. Davranış özellikleri farklılık gösterebiliyor. Türkiye futbolu biraz sonuç odaklı. Sonuçlar dönem dönem bu tür reaksiyonları da ortaya çıkarabiliyor.
Aslında Beşiktaş taraftarı maçın büyük bir bölümünde skoru kenarda bıraktı ve takımına büyük destek verdi. İlk yarının bitimindeki alkışları göz ardı etmemek lazım. Van Bronckhorst'un kullandığı kelimeler belki kendince futbolcusunu ve takımını korumaya yönelik değerlendirilebilir. Taraftar ve camia tarafından da sert bir açıklama olarak görülebilir. Ama anlatmak istediği şeyin; kelimeleri biraz sert olsa da aslında takıma ve oyunculara bu tip süreçlerde sahip çıkılması yönünde olduğu söylenebilir.
Oyun aslında skor kadar kötü değildi. Özetle bunu söylemeye çalıştı.
İSKENDER GÜNEN
Verdiği mesajlar son derece doğru
Van
Bronckhorst, üst düzey bir futbolcuydu. Hem oynadığı kulüplerde hem de Hollanda Milli Takımı'nda her zaman öne çıkan oyuncu kimliği vardı. Futboldan sonra ise Feyenoord'la başlayan teknik adamlık sürecinde en son Beşiktaş'a geldi. Takıma geçen yılı göz önüne getirdiğimizde büyük bir katkı yaptığını söylersek abartmış olmayız. Çünkü Beşiktaş, ligde aldığı puanlarla şampiyonluğun en önemli adaylarından birisi. Sorunu ise kenardaki oyuncu yetersizliği.
Ajax maçında yaşanılan büyük bir hayal kırıklığından sonra Frankfurt maçında oynanan oyunun hakkının böylesi bir sonuç olmadığı gerçeği var. Ama bizde her zaman olduğu gibi önemli olanın oynanan futboldan çok sonuç olduğunun Van Bronckhorst farkında değil.
Verdiği mesajlar son derece doğru. Çünkü bir hoca gözüyle oynanan oyundan mutlu olmama şansı yok. Taraftarların da artık verilen bu mesajdan kendilerine gerekli dersi çıkarmaları gerekmekte.
FATİH DOĞAN
Daha dikkatli konuşması lazım
Frankfurt
maçında hatalarından ders almış, takım içinde değişiklikler yapmış bir teknik direktör gördüm. Hem Türkiye'yi tanımak hem de istediği futbolu oynatmak için zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Yenilgiye rağmen sahada mücadele açısından ıslıklanacak değil, alkışlanacak bir Beşiktaş vardı.
Van Bronckhorst'un Ersin'e, oyuncularına sahip çıkması anlaşılabilir bir durum. Ben de aynı fikirdeyim. Ancak futbolcularına destek isterken "Islıklayan bir daha gelmesin" demek amacını aşan bir söylem. Özellikle Beşiktaş taraftarı bu tür yönlendirmelere, müdahalelere açık olan bir taraftar değil. Hoca ile taraftar arasında var olan iyi ilişkinin bozulmaması için daha dikkatli konuşması, böyle bir açıklama yapmadan mutlaka yönetimle ve iletişim ekibiyle konuşarak hareket etmesinde fayda var. Araya kırgınlık girdiği zaman toparlamak zor olur.
Yönetimin, hocanın açıklamasını bu sözlerini çıkararak resmi siteden yayımlaması, konunun hassasiyetini de gösteriyor.