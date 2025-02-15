Gedson müjdesi

5 MADDEDE ÜMRANİYE

1- ARA transfer döneminde Beşiktaş'ta üç ayrılık yaşanırken, Arroyo ve Ricardo takviyesi geldi. Hadziahmetovic de yeniden takıma döndü. İdmanlarda Arroyo teknik ve çevikliği, Ricardo ise şutları ve top kullanma beceresiyle olumlu izlenim bıraktı.

2- SOLSKJAER, Chamberlain'i kulübeye çekecek. Gedson'un 11'de olup olmayacağı da net değil. Portekizli oynamaya hazır olduğunu belirtip forma istedi. Gedson forma giymezse Hadziahmetovic ve Ricardo'dan birinin 11'de sahaya çıkma ihtimali var.

BASKILI FUTBOL

3- BEŞİKTAŞ'TA savunmadaki eksikler dışında ciddi bir sorun bulunmuyor. Paulista, Necip Uysal, Tayyip Talha, Emrecan ve Bakhtiyor, Trabzonspor'a karşı görev yapamayacak.

4- NORVEÇLİ çalıştırıcı, talebelerinden 4-1'lik Bilbao zaferindeki futbolu istiyor. Topa sahip olma, oyunu rakip sahaya yıkma ve hızlı hücum organizasyonlarıyla Trabzonspor'u hataya zorlamayı hedefliyor. İspanyol ekibiyle oynanan karşılaşmada olduğu gibi Muçi ve Rashica'yı kenarlarda etkili kullanıp, sonuca ulaşmayı planlıyor.

RAFA HAZIR KITA

5- SİVAS'TA cezası nedeniyle oynayamayan, aynı zamanda hafif sakatlığı bulunan Rafa Silva iyileşti, ilk 11'de sahaya çıkacak. Solskjaer, Semih Kılıçsoy ve son dönemin formsuz ismi Immobile arasında bir karar verecek.