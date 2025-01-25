Gedson’a da zam geliyor!

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, teknik direktör direktörlüğe Ole Gunnar Solskjaer'i getirmesinin hemen ardından, Mert Günok'un da sezon sonu bitecek sözleşmesini yenilemişti. Siyah-beyazlılarda şimdi sıra Gedson Fernandes'te... 26 yaşındaki Portekizli oyuncunun menajeri, Beşiktaş ile futbolcusu arasındaki kontratı iyileştirmek için İstanbul'a geldi. Serdal Adalı'nın göreve başlamasının ardından BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yapılan konuşmalarda maaşında iyileştirme sözü verdiği oyuncunun 1.7 milyon Euro olan yıllık ücreti 2 milyon Euro seviyesine çıkarılacak. Yönetimin 2027 yılına kadar mukavelesi olan tecrübeli orta saha ile kısa süre içinde el sıkışıp konuyu çözüme kavuşturacağı belirtildi. Daha önceki sezonlarda orta sahadaki başarılı futboluna rağmen skora pek katkı sağlayamayan Gedson Fernandes, bu sezon ise çok farklı bir görüntü çizdi. 29 resmi maçta siyah-beyazlı formayı giyen yıldız futbolcu, 8 gol ve 2 asistlik performans sergileyerek daha şimdiden kariyer rekorunu geçti.

Sadece Tottenham'da skor üretemedi

KULÜP kariyerinde 230 maça çıkan Gedson Fernandes, sadece Tottenham Hotspur döneminde skora katkı veremedi. Beşiktaş'ta 110 maçta 14 gol ve 15 asist, Galatasaray'da 14 karşılaşmada 1 gol, 4 asist, Çaykur Rizespor'da 11 müsabakada 3 gol ve 3 asist, Benfica'da ise 63 maçta 3 gol, 7 asist üretti.