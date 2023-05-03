Gedson’un bonservisi 20 milyon €

Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyahbeyazlı takımın dünkü antrenmanı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için henüz resmi bir teklif gelmediğini belirten Kazancı, transferle ilgili şöyle konuştu: "Gedson için 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz.Dolayısıyla gelirin yarısını onlar alacak. Gelecek sezon en az 4 transfer yapacağız.için çalışmalarımız var."