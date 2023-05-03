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Giriş Tarihi: 3.5.2023

Gedson’un bonservisi 20 milyon €

Gedson’un bonservisi 20 milyon €
Beşiktaş Sportif Direktörü Ceyhun Kazancı, siyahbeyazlı takımın dünkü antrenmanı sonrası açıklamalarda bulundu. Portekizli orta saha oyuncusu Gedson Fernandes için henüz resmi bir teklif gelmediğini belirten Kazancı, transferle ilgili şöyle konuştu: "Gedson için 20 milyon Euro üstü teklif gelirse değerlendiririz. Bonservisinin yarısı bizde, yarısı Benfica'da. Dolayısıyla gelirin yarısını onlar alacak. Gelecek sezon en az 4 transfer yapacağız. Bir sağ stoper, 2 orta saha, bir de sağ kanat oyuncusu için çalışmalarımız var."

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Gedson’un bonservisi 20 milyon €
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